Dragon Age: TV-Serie im Stile von Fallout wäre laut Macher eine „schreckliche Idee“

Egal ob „Arcane“, „The Last of Us“ oder zuletzt „Fallout“: Serien-Adaptionen bekannter Games-Franchises finden immer größeren Anklang und können inzwischen sowohl Kritiker und Fans als auch Neulinge in ihren Bann ziehen. Mit einer neuen „Dragon Age“-TV-Serie sollten Fans der beliebten RPG-Reihe allerdings erstmal wohl nicht rechnen. Laut einem der Macher der Marke sei eine Umsetzung im Stile der „Fallout“-Show gar eine „schreckliche Idee“.

Diese Ansicht vertritt zumindest David Gaider, der bei BioWare als Lead Writer an „Dragon Age: Origins“ und später „Dragon Age: Inquisition“ mitwirkte. Er reagierte auf X (ehemals Twitter) auf einen Tweet, in dem ein User gefragt hat, zu welchen anderen Videospielen Fans gerne eine TV-Serie sehen wollen würden. Obwohl Gaider davon ausging, dass viele Fans von ihm „Dragon Age“ als Antwort erwarten würden, hat er diese Erwiderung direkt verworfen.

Ohne Interaktivität zum Scheitern verdammt?

In einer Antwort auf seinen Kommentar begründet David Gaider, warum eine Serien-Adaption der BioWare-IP eine so schlechte Idee wäre. Entscheidend sei laut ihm der Wegfall interaktiver Elemente, denn ohne diese „bleibt eine ziemlich gewöhnliche Fantasy-Geschichte übrig.“

Anschließend ergänzt er: „Man müsste ziemlich tief eintauchen, um die Elemente herauszuarbeiten, die sie einzigartig und interessant machen. Das ist nicht unmöglich, aber es würde mehr erfordern als eine routinemäßige Anpassung.“

Mit Dragon Age: Absolution hat die RPG-Reihe bereits eine Serien-Adaption erhalten. Wie uns diese gefallen hat, erfahrt ihr in unserer Serienkritik:

Dennoch würde David Gaider an einer „Dragon Age“-TV-Serie als Autor mitarbeiten, sollte es zu einer kommen. Eine Geschichte, wie sie etwa das Fantasy-Abenteuer „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ erzählte, würde er in einer solchen Adaption allerdings nicht schreiben wollen. Dies sei schlichtweg nicht seine erste Wahl. „Oder die zweite. Oder sogar die dritte.“

Videospiele, zu denen sich Gaider indes eine TV-Serie im Stile der „Fallout“-Show wünschen würde, wären das hochgelobte RPG „Disco Elysium“ oder das Action-RPG „Banishers: Ghosts of New Eden“. Letzteres würde laut dem einstigen BioWare-Lead Writer insbesondere von seiner „fokussierten Story“ und den vielen „individuellen Elementen“ profitieren, die in einer Serien-Adaption richtig aufblühen könnten.

Ungeachtet David Gaiders Äußerungen, hat die gefeierte BioWare-Fantasy-Reihe Ende Dezember 2022 mit „Dragon Age: Absolution“ bereits eine Zeichentrickserie erhalten. Deren Handlung setzt zeitlich nach den Geschehnissen in „Dragon Age: Inquisition“ an. Eine Live-Action-Adaption, wie sie „Fallout“ bekommen hat, gibt es zur Fantasy-RPG-Marke derweil noch nicht.

Gegenwärtig sind keine Pläne bekannt, laut denen an einem solchen Projekt zu „Dragon Age“ gearbeitet werden soll. BioWare dürfte für eine TV-Serie aktuell vermutlich auch kaum Zeit finden, immerhin steckt das Studio mitten in der Entwicklung von „Dragon Age: Dreadwolf“ und des fünften „Mass Effect“-Teils. Wann diese erscheinen sollen, ist noch nicht bekannt.

Falls ihr euch eine „Dragon Age“-Serie ansehen möchtet: Die Animationsserie „Dragon Age: Absolution“ ist exklusiv bei Netflix verfügbar.

Was ist eure Meinung zu einer „Dragon Age“-TV-Serie im Stile der „Fallout“-Show?

