Japan-Charts: Final Fantasy 7 Rebirth führte im März mit großem Abstand

Welche Spiele sich in Japan letzten Monat am häufigsten verkauft haben, verraten die aktuellen Famitsu-Charts. Ganz oben steht "Final Fantasy 7 Rebirth", das exklusiv für die PS5 verfügbar ist.

Im Heimatland von Square Enix und der PlayStation legte „Final Fantasy 7 Rebirth“ einen tollen Start hin. Das Action-RPG mit Cloud Strife war im März das gefragteste Videospiel bei den Japanern!

Ganze 310.596 Einheiten wurden verkauft. Damit legte das Rollenspiel den zweitbesten Verkaufsstart hin, den ein PS5-Game in Japan jemals geschafft hat. Lediglich „Final Fantasy 16“ war mit 336.000 Verkäufen noch erfolgreicher.

Der Abstand zu Platz zwei ist groß: „Rebirth“ verkaufte sich rund drei mal so oft wie „Princess Peach: Showtime“. Auf 105.000 Exemplare kam der Switch-Titel.

In Japan ist der Verkaufsstart also geglückt. Wie die globale Verkaufszahl aussieht, ist wiederum noch unbekannt. Der Branchen-Analyst Daniel Ahmad meint jedenfalls, die Zahlen seien unter den Erwartungen.

Auch Rise of the Ronin schlägt sich gut

Den dritten Platz belegt „Rise of the Ronin“, ein weiteres PS5-Exclusive. 85.000 Japaner haben zugeschlagen. Auch „Dragon’s Dogma 2“ kam relativ gut an. Etwa 78.000 Verkäufe hat Capcom zu verzeichnen.

Rechnen wir die Verkäufe der Switch- und der PS5-Version zusammen, dann war „Unicorn Overload“ das zweitmeistverkaufte Spiel im März. Insgesamt 111.000 Abnehmer hat das Taktik-RPG gefunden.

Die restlichen Charts setzen sich aus altbekannten Namen zusammen. Hier die Top 10 im Überblick:

Platz Spiel Publisher 1. Final Fantasy 7 Rebirth (PS5) Square Enix 2. Princess Peach: Showtime (Switch) Nintendo 3. Rise of the Ronin (PS5) Sony 4. Dragon’s Dogma 2 (PS5) Capcom 5. Unicorn Overlord (Switch) Atlus 6. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Nintendo 7. Mario vs. Donkey Kong (Switch) Nintendo 8. Super Mario Bros. Wonder (Switch) Nintendo 9. Unicorn Overlord (PS5) Atlus 10. Momotaro Dentetsu World: Chikyu wa Kibo de Mawatteru! (Switch) Konami

Wie es im März hierzulande aussah, erfahrt ihr im unterhalb verlinkten Artikel.

Kommen wir zu den Konsolen: Die Nintendo Switch ist weiterhin an der Spitze und kommt auf 289.673 Verkäufe. Sonys PlayStation 5 reiht sich mit 162.281 verkauften Konsolen dahinter ein.

57,6 Prozent der verkauften Spiele sind Switch-Versionen. PlayStation-Spiele machen immerhin 35,7 Prozent aus.

Quelle: GamesIndustry

