DE-Charts: Helldivers 2 verliert die Spitze – Das sind die 20 erfolgreichsten Spiele im März 2024

In Zusammenarbeit mit Games Sales Data (GSD) stellte Game, der Branchenverband der hiesigen Videospielindustrie, heute die deutschen Software-Charts für den März 2024 bereit.

Im letzten Monat gelang in Deutschland gleich fünf Neueinsteigern der Sprung unter die 20 meistverkauften Spiele. Den Platz an der Spitze sicherte sich im März 2024 allerdings ein alter Bekannter. Die Rede ist von Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“, die nach dem zweiten Platz im Februar 2024 im letzten Monat den Spitzenrang zurückeroberte.

Arrowheads Coop-Shooter „Helldivers 2“ hingegen musste Platz Eins räumen und fand sich im März 2024 auf dem zweiten Rang wieder. Abgerundet werden die ersten drei Plätze vom ersten Neueinsteiger im März 2024: Dem Action-Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“, das für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich ist.

Zwei Dauerbrenner halten sich in den Top 10

Im Prinzip nicht aus den Software-Charts wegzudenken ist Rockstar Games‘ Open-World-Dauerbrenner „GTA 5“, der auf dem vierten Rang folgt. Weltweit verkaufte sich „GTA 5“ bis Ende 2023 mehr als 195 Millionen Mal. Den nächsten Neueinsteiger finden wir auf dem fünften Platz: Die PC-exklusive Klassiker-Sammlung „Command & Conquer: The Ultimate Collection“.

Weiter geht es mit dem gefeierten Coop-Abenteuer „It Takes Two“ sowie „Rise of the Ronin“. Das von Team Ninja entwickelte PS5-exklusive Action-Rollenspiel legte in Deutschland einen verhaltenen Start hin und stieg auf dem siebten Rang in die monatlichen Top 20 ein.

Ebenfalls hinter den kommerziellen Erwartungen zurück blieb „WWE 2K24“, dem auf Platz acht der Einstieg in die deutschen Software-Charts gelang.

Diverse Titel kehrten in die Top 20 zurück

Wie ein Blick auf die restlichen Charts verdeutlicht, kehrten im letzten Monat gleich mehrere ältere Titel in die Top 20 der deutschen Software-Charts zurück. Zum einen haben wir es hier mit „Horizon: Forbidden West“ zu tun. Hier ist die Rückkehr in die Charts auf die im letzten Monat veröffentlichte PC-Version zurückzuführen.

„Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ wiederum feierte dank der Veröffentlichung von „Dragon’s Dogma 2“ ein Comeback. Zudem kehrten „Titanfall 2“, „Battlefield 2042“ und „Star Wars Jedi: Fallen Order in die Charts zurück.

Anbei die kompletten Top 20 aus dem März 2024.

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren