Assassin’s Creed Mirage: Zwei Wochen lang kostenlos spielbar

Im vergangenen Herbst hatte Ubisoft mit „Assassin’s Creed Mirage“ den aktuellsten Teil der Meuchelmörder-Reihe auf den Markt gebracht. Während das französische Unternehmen ein aufregendes Jahr vorbereitet, in dem voraussichtlich auch der Japan-Ableger erscheinen wird, bietet man den Spielern auch eine besondere Möglichkeit.

Reist kostenlos nach Bagdad!

Wer Basims Abenteuer in „Assassin’s Creed Mirage“ noch nicht erlebt hat, kann das Spiel ab heute bis zum 30. April 2024 kostenlos antesten. Im Rahmen eines Free Trials kann man die ersten zwei Stunden in Bagdad verbringen und einen Eindruck erhalten.

Alle Fortschritte, die man in diesen zwei Stunden macht, kann man auch in die Vollversion von „Assassin’s Creed Mirage“ übernehmen, wenn man sich diese nachträglich kauft. Passenderweise kann man auch die aktualisierte Version des Spiels genießen. Schließlich hatten die Entwickler in der vergangenen Woche ein neues Update veröffentlicht, das nochmal so manchen verbliebenen Fehler behoben hat.

Der Free Trial von „Assassin’s Creed Mirage“ steht auf der PlayStation 5, der PlayStation 4, der Xbox Series X/S, der Xbox One und dem PC zur Verfügung.

Doch noch einmal ein kurzer Abriss dazu, was euch in diesem Action-Adventure erwartet. Im Vergleich zu den letzten drei Hauptteilen „Origins“, „Odyssey“ und „Valhalla“ verzichtet das aktuelle Spiel auf die tiefgreifenden Rollenspiel-Mechaniken. Stattdessen hatte sich das Entwicklerteam von Ubisoft Bordeaux auf die Wurzeln der Reihe besonnen. Somit bekommt man ein eher klassisches „Assassin’s Creed“, das knapp 30 Stunden Spielzeit bietet, wenn man alles absolviert.

In „Assassin’s Creed Mirage“ schlüpft man in die Rolle des gewitzten Straßendiebes Basim, der von albtraumhaften Visionen geplagt wird. Daraufhin begibt er sich auf die Suche nach Antworten und Gerechtigkeit. Er stößt auf eine uralte Organisation und nimmt ein neues Kredo an. Dieses wird sein Leben auf ewig verändern.

Weitere Nachrichten zu „Assassin’s Creed Mirage“ könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist zunächst ein neuer Trailer zu dem Free Trial, den Ubisoft für uns bereitgestellt hat:

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Mirage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren