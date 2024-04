Final Fantasy 16: Patch 1.31 mit neuen Features & Inhalten vorgestellt – Das steckt drin

Wie Square Enix bekannt gab, erscheint parallel zum "The Rising Tide"-DLC in dieser Woche das umfangreiche Update 1.31 zum Rollenspiel "Final Fantasy 16". Der offizielle Changelog verrät, welche Verbesserungen und Neuerungen geboten werden.

In dieser Woche dürfen sich Spielerinnen und Spieler von „Final Fantasy 16“ nicht nur auf den im letzten Jahr angekündigten „The Rising Tide“-DLC zum Rollenspiel freuen.

Darüber hinaus bereiten die Entwickler von Square Enix die Veröffentlichung des Updates 1.31 vor. Der Patch erscheint genau wie „The Rising Tide“ am Donnerstag, den 18. April 2024. Kurz vor dem Release des Updates stellte Square Enix den offiziellen Changelog bereit. Diesem lässt sich entnehmen, dass neben diversen Anpassungen am Gameplay auch zusätzliche Features geboten werden.

Beispielsweise erweiterte das Entwicklerteam das Orchestrion durch neue Rollen, die ihr in ausgewählten Shops erwerben und anschließend nutzten könnt, um euch Stücke des Soundtracks anzuhören.

Anpassungen am Kampfsystem und neue Features

Ebenfalls geboten werden Anpassungen am Kampfsystem. Hier erhöhte das Team beispielsweise eure Angriffskraft außerhalb bestimmter Eikon-Schlachten und nahm in ausgewählten Eikon-Kämpfen Anpassungen an der Nutzeroberfläche vor. Zudem wurde am Balancing der Eikon-Kämpfe und der Attacken der magischen Wesen gefeilt.

Auch das Zubehör erfuhr im Rahmen des Updates 1.31 Anpassungen am Balancing. Zu den weiteren Neuerungen des kommenden „Final Fantasy 16“-Updates gehört die „Quick Complete“-Funktion, die es euch ermöglicht, nach dem erfolgreichen Abschluss einer Quests umgehend zum Auftraggeber zurückzukehren.

Des Weiteren könnt ihr nach der Installation des neuen Updates fünf Skillsets mit ausgewählten Fähigkeiten speichern und abrufen. Abgerundet wird der Patch von diversen Bugfixes und kleineren Quality-of-Life-Verbesserungen.

Den kompletten Changelog mit allen weiteren Details findet ihr hier.

Leviathan stellt sich zum Kampf

Solltet ihr „The Rising Tide“ erworben haben, findet ihr nach der Installation des Updates 1.31 in eurem Unterschlupf eine Schriftrolle mit einer ungewöhnlichen Bitte. Hier wird der Held Clive darum gebeten, nach Mysidia zu reisen.

Laut den Entwicklern von Square Enix wird sich der Kampf gegen Leviathan, der im „The Rising Tide“-DLC auf euch wartet, spürbar von den anderen Eikon-Kämpfen von „Final Fantasy 16“ abheben.

Wenig überraschend spielt das Element Wasser dabei eine wichtige Rolle. „Eines kann ich sagen: Es wird viel Wasser geben. Visuell und grafisch. Es wird viele Angriffe von Leviathan geben, und das bringt viel Wasser mit sich“, führte Director Takeo Kujiraoka aus.

„Es wird wirklich anders aussehen als die bisherigen Eikon-Kämpfe, und das ist etwas, worauf sich die Spieler freuen können.“

Anbei noch einmal der offizielle Trailer zu „The Rising Tide“, der euch auf den nahenden DLC einstimmt.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren