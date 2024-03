Final Fantasy 16: The Rising Tide wird sich zum Teil drastisch vom Hauptspiel unterscheiden

Mit "The Rising Tide" erscheint im Laufe des Frühjahres der zweite DLC zu "Final Fantasy 16". Wie der verantwortliche Director Takeo Kujiraoka versprach, wird sich dieser spielerisch zum Teil deutlich vom Hauptspiel unterscheiden.

Nach dem Release von „Echoes of the Fallen“ im Dezember 2023 steht der nächste DLC zu „Final Fantasy 16“ bereits in den Startlöchern. Die zweite Mini-Erweiterung trägt den Namen „The Rising Tide“ und erscheint im Laufe des Frühjahres.

Im Interview mit der GameInformer ging Takeo Kujiraoka, der verantwortliche Director hinter „The Rising Tide“, auf die spielerische Umsetzung des DLCs ein. Wie Kujiraoka versprach, wird es vor allem der Bosskampf gegen Leviathan sein, der sich drastisch von den Eikon-Kämpfen des Hauptspiels unterscheidet.

Wie bei Leviathan nicht anders zu erwarten war, steht uns hier ein „sehr wasserlastiger Kampf“ ins Haus, wodurch sich die Auseinandersetzung mit Leviathan ganz anders anfühlen wird als die Kämpfe gegen die anderen Eikons.

Als besondere Herausforderung erweist sich dabei die Tatsache, dass wir in „Final Fantasy 16“ erstmals in Echtzeit-Kämpfen gegen einen agilen Widersacher wie Leviathan antreten.

Das Element Wasser steht im Fokus

„Eines kann ich sagen: Es wird viel Wasser geben. Visuell und grafisch. Es wird viele Angriffe von Leviathan geben, und das bringt viel Wasser mit sich“, führte der Director hinter dem DLC aus. „Es wird wirklich anders aussehen als die bisherigen Eikon-Kämpfe, und das ist etwas, worauf sich die Spieler freuen können.“

Kujiraoka weiter: „Wenn man sich die vergangenen Final Fantasy-Titel ansieht, gibt es eigentlich nicht viele Fälle, in denen man Leviathan wild herumlaufen und in einem Echtzeit-Action-Kampfsystem kämpfen sieht.“ Weitere Details zu „The Rising Tide“ nennt das verantwortliche Team im Rahmen der PAX East 2024 im Boston.

Das entsprechende Panel, das ihr über einen offiziellen Stream live mitverfolgen könnt, startet am Freitag, den 22. März 2024 um 17:30 Uhr unserer Zeit. Laut Square Enix dürfen wir uns sowohl auf frische Details als auch neue Eindrücke zum DLC freuen.

„Final Fantasy 16“ erschien im Juni 2023 für die PS5. Derzeit arbeiten die Entwickler an einer PC-Portierung des Rollenspiels, der Square Enix noch keinen handfesten Termin spendierte. Es wird aber davon ausgegangen, dass die PC-Version im Laufe des Jahres erscheint.

Zudem sprach die Gerüchteküche in den letzten Wochen von einer möglichen Umsetzung von „Final Fantasy 16“ auf die Xbox Series X/S. Ein Statement seitens Square Enix zu diesem Thema steht allerdings noch aus.

