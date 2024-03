Final Fantasy 16: Weitere DLCs denkbar? Das sagt Produzent Yoshida

Mit "Echoes of the Fallen" und "The Rising Tide" kündigte Square Enix bislang zwei DLCs zum Rollenspiel "Final Fantasy XVI" an. Doch wie stehen die Chancen, dass uns noch weitere Inhalte ins Haus stehen? Auf diese Frage ging Produzent Naoki Yoshida in einem Interview ein.

Nach dem Release von „Echoes of the Fallen“ Ende 2023 steht uns mit „The Rising Tide“ im Laufe des Frühjahres ein weiterer DLC zu „Final Fantasy 16“ ins Haus.

Aber wie stehen eigentlich die Chancen, dass nach den beiden DLCs weitere Inhalte zu „Final Fantasy 16“ veröffentlicht werden? In einem Interview ging Produzent Naoki Yoshida auf dieses Thema ein und wollte weitere DLCs zum Rollenspiel zumindest nicht per se ausschließen. Für weitere Inhalte spricht laut dem Produzenten die Zeit und der Aufwand, den die Entwickler in „Final Fantasy 16“ steckten.

„Meine ehrliche Antwort ist: Ich weiß es im Moment nicht“, so Yoshida. „Aber gleichzeitig ist die Möglichkeit nicht vollständig ausgeschlossen. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt keine realen Möglichkeiten ausschließen. Der Grund dafür ist, dass wir viel Mühe […] und Zeit in die Entwicklung dieses Spiels gesteckt haben.“

Vor allem die Tatsache, dass sein Team bei der Entwicklung von „Final Fantasy 16“ viel über die Umsetzung großer Singleplayer-Projekte lernte, war laut Yoshida ein wichtiger Faktor.

Produzent spricht über die Arbeiten am Rollenspiel

„Aufgrund dessen konnten wir eine Menge Erfahrungen sammeln, eine Menge Erkenntnisse, die wir möglicherweise auf unser nächstes Projekt oder unseren nächsten Titel anwenden können“, ergänzte Yoshida. „Daher ist mein ehrliches Gefühl, dass das Team eine neue Herausforderung annehmen und zu einem anderen Projekt übergehen möchte“

„Vielleicht ist es ein völlig neues Spiel. Vielleicht in einer völlig neuen Form von Unterhaltung. Ich habe das Gefühl, dass das letztendlich der beste Weg sein könnte. Nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns.“

„Aber noch einmal. Um es zu betonen: Die Möglichkeit weiterer DLC-Inhalte für Final Fantasy 16 ist nicht null“, so der Produzent abschließend.

„Final Fantasy 16“ erschien im Juni des vergangenen Jahres für die PS5. Derzeit arbeiten die Entwickler an einer Umsetzung des Rollenspiels für den PC, der Square Enix bislang allerdings keinen konkreten Termin spendiert.

Darüber hinaus erreichte uns vor einigen Wochen das Gerücht, dass „Final Fantasy 16“ zudem für die Xbox Series X/S erscheint. Dies berichtete der Insider Nick Baker unter Berufung auf die gleiche Quelle, die bereits die Präsentation von „Visions of Mana“ auf dem Xbox-Showcase im Januar leakte.

Square Enix kommentierte die Gerüchte um die Xbox-Portierung allerdings noch nicht.

Quelle: GameInformer

