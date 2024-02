Final Fantasy XVI: Eine emotionale Verbindung – Ben Starr würde sofort als Clive zurückkehren

In der englischsprachigen Version von „Final Fantasy XVI“ begeisterte der Synchronsprecher Ben Starr die Spielerinnen und Spieler mit seiner Performance des Protagonisten Clive Rosfield.

Im Gespräch mit den Kollegen von Videogames Chronicle ging Starr noch einmal auf die Arbeiten an „Final Fantasy XVI“ beziehungsweise der Vertonung von Clive Rosfield ein. Eigenen Angaben zufolge fühlt Starr eine emotionale Verbindung zu Clive und würde bei möglichen neuen Projekt sofort wieder in die Rolle des Charakters schlüpfen.

„Wenn mich jemand bitten würde, Clive noch einmal zu spielen, würde ich die Gelegenheit umgehend beim Schopfe packen“, so der Synchronsprecher. „Ich fühle eine so persönliche Bindung zu ihm.“

„Wie gesagt: Wenn also jemand sagen würde, wir möchten, dass Clive an irgendeiner Sache beteiligt ist, würde ich sagen, ‘ja, bitte lasst mich das machen’. Denn ich fühle einfach eine Verantwortung, das zu tun“, führte Starr aus.

Arbeiten an Final Fantasy XVI halfen bei der Trauerbewältigung

Dass Ben Starr eine emotionale Verbindung zu „Final Fantasy XVI“ beziehungsweise dem Protagonisten Clive Rosfield verspürt, verriet der Synchronsprecher bereits im vergangenen Juni. So wies Starr in einem Interview darauf hin, dass während der Präsentation des Rollenspiels sein Vater verstarb.

Zur Art, wie ihn die Arbeiten an „Final Fantasy XVI“ bei der Trauerbewältigung unterstützten, merkte Starr an: „Dieses Spiel bedeutet mit eine Menge. Mein Vater ist während der Entwicklung dieses Videospiels gestorben, und es gibt viele Verluste, die Clive durchmacht. Es ist erstaunlich, wie sehr mir dieses Spiel geholfen hat, diesen Verlust zu verarbeiten und in etwas Gutes und Kreatives umzuwandeln.“

„Das Team war unglaublich gut darin, mir die Möglichkeit zu geben, mich so ausdrucksstark wie möglich zu zeigen. Also ja, wenn Sie einige dieser Dinge hören, dann ist das irgendwie wegen dieser Erfahrung.“

„Final Fantasy XVI“ erschien im Juni 2023 für die PS5. Derzeit arbeiten die Entwickler am zweiten DLC „The Rising Tide“. Läuft alles wie geplant, dann erscheint dieser im Laufe des Frühjahres.

Versprochen wird eine rund zehn Stunden lange Spielerfahrung, in der wir unter anderem den Ursprüngen des legendären Leviathan auf den Grund gehen.

