Final Fantasy XVI: Ikonisches Monster wird in „Rising Tide“ anders umgesetzt

Square Enix‘ letztjähriges Blockbuster-Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ wird mit weiteren Inhalten versorgt. Nachdem die Entwickler bereits Anfang Dezember mit „Echoes of the Fallen“ einen ersten DLC veröffentlichten, befindet sich mit „Rising Tide“ bereits eine zweite Erweiterung am Horizont.

Ikone wird besonders schaurig

In einem aktuellen Interview mit den Kollegen der GamesRadar sprach Takeo Kujiraoka, der leitende Director hinter dem DLC, über „Rising Tide“ und ein ikonisches Monster, das in diesem auftauchen wird.

Demnach werden sich die Spieler auf die Rückkehr des Tonberrys freuen können. Allerdings planen die Entwickler den kleinen Messerschwinger „etwas gruseliger“ darzustellen, als man es bisher aus der Reihe kennen mag. Schließlich wird Tonberry meist recht niedlich präsentiert, ehe er sein wahres Gesicht zeigt und einen mit einem einzigen Messerstich niederstreckt.

Allerdings sind Tonberrys in der Regel sehr gemächlich unterwegs, was einen extremen Kontrast zu dem recht flotten Kampfsystem von „Final Fantasy XVI“ darstellen würde. Aus diesem Grund hat man das Monster entsprechend angepasst, sodass man voraussichtlich den schnellsten Tonberry der Geschichte erleben wird.

Des Weiteren wird man in „Rising Tide“ eine weitere Eikon ergattern können. Die im Hauptspiel angesprochene, doch fehlende Eikon des Wassers wird in dem Mittelpunkt der Erweiterung stehen. Dadurch sollen die Spieler noch vielseitiger im Kampf werden können. Laut Kujiraoka wurden beide DLC-Episoden entworfen, um nahtlos in die Geschichte des Hauptspiels zu passen. Somit sollen auch Neulinge eine nahtlose Spielerfahrung erhalten, was im Hinblick der nahenden PC-Veröffentlichung durchaus relevant ist.

Allerdings hat Square Enix bisher keinen Erscheinungstermin für „Rising Tide“ bekanntgegeben. Sobald die Verantwortlichen entsprechende Details mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Weitere Nachrichten zum Spiel könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren