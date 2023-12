Final Fantasy XVI: Yoshi-P – Spieler sollten kein Sequel oder Spinoff erwarten

Es ist irgendwie schon ein ewiges hin und her mit dem am 22. Juni veröffentlichten „Final Fantasy XVI“: Erst gab es angeblich keine Pläne für weitere Inhalte, wie DLCs, für das Spiel. Im September dann wurde ein Premium-DLC für das Abenteuer von Clive Rosfield bestätigt. Bei den Game Awards 2023 wurden dann gleich zwei Erweiterungen für das neueste Spiel der langlebigen „Final Fantasy“-Reihe angekündigt.

Nun sprach der Produzent Naoki „Yoshi-P“ Yoshida in einem Interview mit der japanischen Famitsu darüber, dass eine Fortsetzung oder ein Spinoff nicht zu erwarten seien. Das Hauptteam der Entwickler hätte sich nämlich schon anderen Projekten zugewandt.

Zukunft von Valisthea laut Yoshi-P ungewiss

„Das Entwicklungsteam für [Final Fantasy 16] wurde aufgelöst, abgesehen vom Hauptteam für den DLC, also erwarten wir zumindest keine Fortsetzung oder ein Spin-Off“, so Yoshi-P kürzlich in dem Interview. Der Produzent ließ die Tür für weitere Projekte in der Welt von Valisthea jedoch einen kleinen Spalt offen: „Wenn Sie mich fragen, ob es in Zukunft etwas geben wird, das mit FF16 zu tun hat, weiß ich es nicht. Da ich nicht weiß, was passieren wird, würde ich lieber nichts Definitives sagen.“

Yoshida gab weiter an, dass das Team „eine Menge Wissen angesammelt“ hat, während man „Final Fantasy XVI“ entwickelte. Jedoch wolle man nun lieber am nächsten Titel arbeiten oder aber andere Herausforderungen in Betracht ziehen, anstatt das aktuelle Spiel „für immer“ zu erweitern. Dabei bezog sich der Produzenz auf Square Enix‘ interne Creative Business Unit 3, die Entwickler von „Final Fantasy XVI“. Ob ein Spinoff oder eine Fortsetzung bei einem der anderen Studios möglich wäre, ist nicht bekannt.

Für „Final Fantasy XVI“ ist jetzt bereits der DLC „Echoes of the Fallen“ verfügbar, nachdem dieser bei den Game Awards 2023 angekündigt wurde. Eine zweite Erweiterung namens „The Rising Tide“ ist für den Release im Frühjahr 2024 vorgesehen. Diese soll unter anderem neue Bosskämpfe und Fähigkeiten bieten.

