Final Fantasy XVI: DLC kommt bei jungem Publikum gut an – Sequel möglich?

Yoshi-P sprach in einem neuen Interview ausführlich über "Final Fantasy XVI". Dabei ging er auf die Veröffentlichung des frisch herausgebrachten DLCs ein und erklärte, wie es um eine Fortsetzung steht.

Das japanische Gaming-Zeitschrift Famitsu hat ein Interview mit „Final Fantasy XVI“-Produzent Naoki Yoshida veröffentlicht. Darin ging es unter anderem um den DLC „Echoes of the Fallen“, der am Freitag ohne Vorankündigung erschienen ist. Der Preis dafür: 9,99 Euro.

Ziel erreicht

Yoshi-P teilte mit, die Download-Erweiterung sei auch bei jungen Leuten auf Resonanz gestoßen. Deshalb habe der Japaner das Gefühl, das angestrebte Ziel „Menschen jeden Alters zum Spielen zu bewegen“, erreicht zu haben.

„Zunächst einmal habe ich mich gefreut, dass nach den Ergebnissen einer vom Werbeteam durchgeführten Umfrage mehr als zehn Prozent der Leute, die die herunterladbare Version gespielt haben, im späten Teenageralter oder Anfang 10 waren. Das bedeutet, dass sie die FF-Serie noch nie zuvor gespielt haben“, erklärt Yoshida.

Dass ein langjähriges Franchise auch die neue Generation anspricht, ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Junge Spieler anzusprechen ist wichtig, um solch eine traditionelle Reihe auch zukünftig fortführen zu können.

Ob auch der zweite DLC namens „The Rising Tide“ das jüngere Publikum für sich gewinnen kann, muss sich zeigen. Die Veröffentlichung findet Anfang kommenden Jahres statt.

Nachfolger unwahrscheinlich

Darüber hinaus ging Yoshida auf die Frage bezüglich einer möglichen Fortsetzung ein. Hier machte er klar: Weder ein Nachfolger noch ein Spin-Off sind zu erwarten. Das Entwicklerteam von „Final Fantasy XVI“ wurde nämlich aufgelöst, nur die DLC-Gruppe bestehe noch.

Beim Erschaffen von Valistea habe das Team „eine Menge Wissen angesammelt.“ Dennoch möchten sie lieber einen neuen Ableger kreieren oder „eine neue Herausforderung“ angehen.

Komplett ausgeschlossen ist ein zweiter Teil aber nicht: „Wenn du mich fragst, ob es in Zukunft etwas geben wird, das mit FF16 zu tun hat, weiß ich es nicht. Da ich nicht weiß, was passieren wird, würde ich lieber nichts Definitives sagen.“

Ansonsten sprach der 50-Jährige noch über das actionbasierte Kampfsystem, das anstelle des klassischen rundenbasierten Prinzips Verwendung fand. Hier habe ihn der relativ große Widerstand in Nordamerika überrascht. Weltweit betrachtet gab es aber weniger Ablehnung als Yoshida gedacht hätte. Zudem habe die Anzahl an Befürwörtern nach den anfänglichen negativen Reaktionen immer weiter zugenommen.

