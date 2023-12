Final Fantasy Tactics: Schöpfer Matsuno bezieht Stellung zu den Gerüchten um ein Remaster

In den vergangenen zwei Jahren erreichten uns immer wieder Gerüchte um ein mögliches Remaster beziehungsweise Remake zu „Final Fantasy Tactics“.

Los ging es mit dem großen GForce Now-Leak im Sommer 2021, der sich zu großen Teilen bewahrheitete. In der Liste der Spiele tauchte unter anderem ein Remaster zu „Final Fantasy Tactics“ auf. Untermauert wurden die Gerüchte von einer Rückkehr des Strategie-RPG-Klassikers in der Vergangenheit von mehreren Quellen, die ebenfalls von einer Neuauflage erfahren haben wollten.

In der Zwischenzeit bezog mit Yasumi Matsuno auch der kreative Kopf hinter „Final Fantasy Tactics“ Stellung zu den Gerüchten um das mögliche Remaster oder Remake. Wie Matsuno kurz und knapp bestätigte, befindet sich derzeit keine Neuauflage zu „Final Fantasy Tactics“ in Entwicklung.

Gleichzeitig wies Matsuno darauf hin, dass sich die Community mit dem Wunsch nach einer Rückkehr der Marke an Square Enix direkt wenden sollte.

„Derzeit gibt es keine Pläne für ein Remastering. Außerdem müssen Sie Ihre Anfrage an Square Enix übermitteln, nicht an mich. Danke für Ihr Verständnis“, so Matsuno. Zuletzt befeuerte Square Enix‘ Produzent Ichiro Hazama die Gerüchte um ein Remaster beziehungsweise Remake zu „Final Fantasy Tactics“.

Auf die Frage, warum Inhalte aus „Final Fantasy Tactics“ in „Theatrhythm: Final Bar Line“ nicht berücksichtigt wurden, entgegnete Hazama im Februar: „Das Tactics-Team ist im Moment unglaublich beschäftigt, sie haben andere Dinge zu tun. Sie sind im Moment stark in ein anderes Projekt involviert, daher haben wir einfach keine Zeit, mit ihnen zu sprechen.“

„Ich denke, das ist wahrscheinlich der Grund, warum nicht mehr Tactics-Charaktere in das Spiel aufgenommen wurden. Wir brauchen nur Zeit, um die Details herauszufinden.“

Auch der gut vernetzte Bloomberg-Journalist und Industrie-Insider bestätigte Anfang des Jahres die Gerüchte um eine Rückkehr von „Final Fantasy Tactics“.

Die Verantwortlichen von Square Enix selbst äußerten sich zu den anhaltenden Gerüchten um das Strategie-Spin-offs bisher nicht.

