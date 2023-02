Final Fantasy Tactics: Produzent Hazama befeuert die Gerüchte um ein Remake

Seit einiger Zeit halten sich recht hartnäckig die Gerüchte um ein mögliches Remake zum Strategie-Rollenspiel-Klassiker "Final Fantasy Tactics". Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen Square Enix-Producer Ichiro Hazama.

Bereits im Herbst 2021 erreichte uns das Gerücht, dass ein Entwicklerteam von Square Enix an einem Remake des Strategie-Rollenspiels „Final Fantasy Tactics“ arbeitet.

So tauchte die Neuauflage nicht nur im umfangreichen GeForce Now-Leak auf, der sich zu großen Teilen bewahrheitet hat. Darüber hinaus verschickten die seinerzeit noch zu Square Enix‘ gehörenden Entwickler von Eidos Montreal Einladungen zu Playtests, die laut den eingeladenen Nutzern auf ein Remake zu „Final Fantasy Tactics“ hindeuteten.

Nachdem es um dieses Thema zuletzt wieder recht still wurde, ist es nun Ichiro Hazama, der Produzent von „Theatrhythm: Final Bar Line“, der die Spekulationen um das Remake von „Final Fantasy Tactics“ in einem aktuellen Interview wieder anfachte.

Final Fantasy Tactics-Team arbeitet an einem neuen Projekt

Ursprünglich drehte sich das Interview um „Theatrhythm: Final Bar Line“ und die Frage, warum die Charaktere und Soundtracks aus „Final Fantasy Tactics“ bei dem Spin-off kaum berücksichtigt wurden. Im Verlauf des Interviews wies der Produzent des Spin-offs darauf hin, dass das Entwicklerteam von „Final Fantasy Tactics“ derzeit einfach mit den Arbeiten an einem neuen Projekt beschäftigt ist.

„Das Tactics-Team ist im Moment unglaublich beschäftigt, sie haben andere Dinge zu tun. Sie sind im Moment stark in ein anderes Projekt involviert, daher haben wir einfach keine Zeit, mit ihnen zu sprechen. Ich denke, das ist wahrscheinlich der Grund, warum nicht mehr Tactics-Charaktere in das Spiel aufgenommen wurden. Wir brauchen nur Zeit, um die Details herauszufinden“, so Hazama.

Spekuliert wird, dass sich Square Enix‘ Producer hier in der Tat auf das Remake zu „Final Fantasy Tactics“ bezogen haben könnte. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Square Enix steht aber weiter aus.

PlayStation Lifestyle

