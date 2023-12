Final Fantasy XVI: So viel Spielzeit bietet der 2024 erscheinende „The Rising Tide“-DLC

In der vergangenen Woche kündigte Square Enix gleich zwei DLCs zum Rollenspiel "Final Fantasy XVI". Im Interview mit der japanischen Famitsu bestätigte Game-Director Takeo Kujiraoka die Spielzeit der Mini-Erweiterung.

Im Rahmen der The Game Awards 2023 in der vergangenen Woche kündigte Square Enix gleich zwei Download-Erweiterungen zum Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ an.

Während „Echoes of the Fallen“ ab sofort zur Verfügung steht und unter anderem ein höheres Maximal-Level und das „Panzerschwert“ mit sich bringt, ist der zweite DLC „The Rising Tide“ für einen Release im Frühjahr 2024 vorgesehen. Im Interview mit der japanischen Famitsu verlor Game-Director Takeo Kujiraoka ein paar Worte über „The Rising Tide“ und stellte uns die Möglichkeit in Aussicht, den Geheimnissen und Mysterien der Eikon Leviathan auf den Grund zu gehen.

Ebenfalls geboten werden neue Bosskämpfe und Fähigkeiten. Auch über den Umfang des zweiten DLCs sprach der Game-Director und wies darauf hin, dass die Spielzeit von „The Rising Tide“ bei rund zehn Stunden liegen wird.

Offen ließ Kujiraoka, ob er sich bei seinen Angaben lediglich auf die Hauptgeschichte bezog oder ob auch optionale Inhalte und Nebenaufgaben in den zehn Stunden inbegriffen sind.

PC-Version sollte mit einer SSD gespielt werden

Ein weiteres Thema, auf das Kujiraoka einging, ist die im Sommer angekündigte PC-Version von „Final Fantasy XVI“. Auch wenn die Entwickler viel Wert auf die Optimierung legen, sollten wir die PC-Umsetzung auf einem System mit einer SSD spielen. Kujiraoka weiter: „Selbst wenn wir unser Bestes tun, um es für die GPU anzupassen, ist es sehr schwierig, eine Festplatte bei Final Fantasy XVI zu verwenden. Einem Spiel, bei dem die Ladegeschwindigkeit von entscheidender Bedeutung ist.“

Der Game-Director ergänzte: „Natürlich werden wir unser Bestes tun, um so viel wie möglich zu optimieren. Aber wir alleine können nichts gegen die Hardware-Barriere unternehmen. Also betrachten Sie bitte eine SSD als ein Muss. Die genauen empfohlenen Spezifikationen werden wir zu einem anderen Zeitpunkt veröffentlichen.“

Unklar ist laut Kujiraoka aktuell noch, ob die beiden DLCs in der PC-Version von „Final Fantasy XVI“ zum Launch enthalten sind oder ob diese separat nachgereicht werden.

„Final Fantasy XVI“ erschien im Juni dieses Jahres für die PlayStation 5.

