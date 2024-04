Final Fantasy 16: Leviathan-Kampf im zweiten DLC wird „sehr, sehr herausfordernd“

Yoshi-P sprach über den Kampf gegen Leviathan, dem sich die Spieler in der zweiten Story-Erweiterung von "Final Fantasy 16" stellen müssen. Euch erwartet damit eine große Herausforderung.

In diesem Monat kommt die zweite Download-Erweiterung für „Final Fantasy 16“ heraus. Der Name lautet „The Rising Tide“. Den genauen Termin gab Square Enix letzten Monat in einem Trailer bekannt.

Gestern ist schließlich ein Interview online gegangen, das von The Gamer geführt wurde. Hier geht es teilweise um den erwähnten DLC. Produzent Naoki Yoshida sprach dabei über den enthaltenen Leviathan-Kampf, der euch alles abverlangen soll.

Bis jetzt wollten wir die Eikon-Kämpfe sehr einzigartig, aber auch… für die Spieler zugänglich machen. Aber dies ist der letzte Eikon gegen Eikon Kampf vor dem Endboss, also wollten wir ihn sehr, sehr herausfordernd gestalten. Yoshi-P über den Kampf gegen Leviathan

Laut Yoshida baut dieser Kampf auf die Kontrolle von Ifrit auf. Demnach müsst ihr alles anwenden, was ihr im Spiel gelernt habt.

Der Kampf gegen Leviathan war von Anfang an für einen möglichen DLC gedacht. Weil es ausreichend positives Feedback zum Hauptspiel gab, entschied sich das Team letztendlich für sogar zwei Erweiterungen. Im zweiten davon haben die Entwickler nun ihre Vorstellung verwirklicht.

„Wir hatten die Idee, wenn wir einen DLC machen, dann wollen wir Leviathan darin haben, um das Set zu vervollständigen“, erklärt Yoshida.

Offene Fragen werden beantwortet

Zwar wurde Leviathan schon in der Hauptstory erwähnt, doch diesbezügliche Fragen sind offen geblieben. Zum Beispiel, warum die Esper des Wassers verloren gegangen und wie seine Vergangenheit aussieht.

Des Weiteren ging der Producer auf Shula ein, die eine „Schlüsselperson“ im neuen Abenteuer ist. Sie ist eine von Clives Verbündeten und soll eine „interessante Geschichte“ haben, die sich von anderen Charakteren stark unterscheidet. Außerdem rückt Jill etwas mehr in den Vordergrund, weil der Schauplatz ihr Heimatort ist.

Im März teilte Director Takeo Kujiraoka bereits mit, dass die Konfrontation mit Leviathan sich stark von den Eikon-Kämpfen des Hauptspiels unterscheiden wird.

„Final Fantasy 16“ ist ausschließlich für die PlayStation 5 erhältlich. In absehbarer Zeit folgt die PC-Version, die kurz vor der Fertigstellung steht.

Der erste DLC namens „Echoes of the Fallen“ kam bereits im vergangenen Dezember heraus. Dafür zahlt ihr einen Preis von 9,99 Euro. Möchtet ihr den zweiten DLC dazu haben, könnt ihr das Bundle für 24,99 Euro kaufen.

