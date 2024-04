Sand Land: Neuer Trailer liefert Spielszenen und einen Kult-Song aus den Neunzigern

Ende der kommenden Woche erscheint mit „Sand Land“ ein weiteres Rollenspiel, das auf einem Werk des Anfang März verstorbenen japanischen Manga-Künstlers Akira Toriyama basiert.

Um euch die Wartezeit bis zum Release ein wenig zu versüßen, stellte Bandai Namco Games einen weiteren Trailer zu „Sand Land“ bereit. Dieser liefert euch ausgewählte Spielszenen aus dem in Kürze erscheinenden Rollenspiel. Als Untermalung fungiert ein Track, der Ende der Neunziger erschien und sich schnell Kult-Status erarbeitete.

Die Rede ist von „Sandstorm“ aus der Feder des finnischen DJs Darude. Der Song erschien 1999 in Finnland und in den Folgemonaten auch im Rest Europas.

Die Suche nach einer legendären Quelle

In „Sand Land“ führt unser Weg in eine Wüstenwelt, in der Menschen wie Dämonen gleichermaßen unter einer extremen Wasserknappheit leiden. Die Geschichte dreht sich um Belzebub, den Prinzen der Unterwelt, seinen Anstandsdämon Sheef und den furchtlosen Sheriff Rao. Ein illustrer Trupp, der sich auf die Suche nach einer legendären Quelle begibt.

„Führe deine Crew von heldenhaften Außenseitern an und erkunde die legendäre Welt von Sand Land. Setze Fingerspitzengefühl und Fantasie ein, um Panzer und andere Fahrzeuge für deine Abenteuer zu entwickeln.“

„Verwandle deinen Stützpunkt in eine florierende Stadt und versorge alle mit Wasser“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Rollenspiels weiter.

Demo steht zum Download bereit

Ende März erschien eine Demo zu „Sand Land“, die ihr kostenlos aus dem PlayStation Store herunterladen könnt. Die Probefassung ermöglicht euch einen ersten Blick auf das, was das RPG spielerisch zu bieten hat. Zum einen dürft ihr in der Demo einen ausgewählten Bereich der Spielwelt erkunden.

Darüber hinaus erhaltet ihr in einem überschaubaren Maß Zugriff auf den Kampfpanzer, die Kampfrüstung und das Motorrad.

Mit dem Spielen der Demo schaltet ihr 30 Einheiten „zweitklassigem Stahl“ und 30 „zweitklassigen Schrauben“ als Belohnungen für die finale Version von „Sand Land“ frei.

„Sand Land“ erscheint am 26. April 2024 für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X. In unserer Vorschau verraten wir euch, warum „Sand Land“ über das Potenzial verfügt, für frischen Wind im Genre zu sorgen.

Weitere Meldungen zu Sand Land.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren