Gewinner stehen fest: Das sind die besten Spiele aus Deutschland

Die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises ist abgeschlossen und es gibt ein Spiel des Jahres. Auch in anderen Kategorien stehen die Gewinner fest.

An die Relevanz der Game Awards von Geoff Keighley und ähnlicher Veranstaltungen kommt der Deutsche Computerspielpreis freilich nicht heran. Doch nahezu abseits vom großen Medienrummel wurden am gestrigen Abend auch hierzulande einige Spiele ausgezeichnet.

Dabei handelt es sich in der Regel um deutsche Produktionen. Und so konnte sich “Everspace 2” als bestes deutsches Spiel durchsetzen. Der zuständige Entwickler Rockfish Games ist damit um 100.000 Euro reicher.

Die Entwickler und Publisher hinter “Atlas Fallen” und “Fall of Porcupine”, die ebenfalls in dieser Kategorie nominiert waren, erhielten als Trostpreis jeweils 30.000 Euro.

Bestes Familienspiel wurde “Spells & Secrets” von Alchemist Interactive und Rokaplay. Im PlayStation-Store ist der Titel momentan im Angebot, kommt dort aber auf eher durchwachsene Wertungen.

Die Liste der weiteren Gewinner setzt sich aus mal mehr und mal weniger bekannten Namen zusammen. Bestes internationales Spiel wurde “Baldur’s Gate 3”. Geld gab es dafür nicht. Auch der nun offiziell “beste Spieler des Jahres” konnte sich über keinen Geldregen freuen. Es wurde Maurice Weber von Webedia. Hier war es ausschlaggebend, welches Netzwerk die meisten Leute zur Abstimmung bewegen konnte, womit das Label ziemlich ad absurdum geführt wird.

Alle Gewinner 2024 im Überblick

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 100.000 Euro)

Everspace 2 (Rockfish Games)

Bestes Familienspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Spells & Secrets (Alchemist Interactive/rokaplay)

Nachwuchspreis Bestes Debüt (dotiert mit 60.000 Euro)

Ad Infinitum (Hekate/Nacon)

Nachwuchspreis Bester Prototyp (dotiert mit 50.000 Euro)

Misgiven (Symmetry Break Studio)

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 40.000 Euro)

Marble Maze (Fox-Assembly)

Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)

Friedrich Ebert – Der Weg zur Demokratie (Playing History/Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte)

Bestes Audiodesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Ad Infinitum (Hekate/Nacon)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Lose CTRL (Play From Your Heart)

Bestes Grafikdesign (dotiert mit 40.000 Euro)

The Bear – A Story from the World of Gra (Mucks! Games)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Cat Rescue Story (Tivola Games)

Beste Story (dotiert mit 40.000 Euro)

Ad Infinitum (Hekate/NACON)

Studio des Jahres (dotiert mit 50.000 Euro)

Pixel Maniacs

Spieler des Jahres (undotiert)

Maurice Weber

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Sonderpreis der Jury (dotiert mit 10.000 Euro)

Gaming ohne Grenzen

“Der diesjährige DCP zeigt in besonderem Maße die große Bandbreite und Kreativität der in Deutschland entwickelten Spiele. Diese enorme Vielfalt und Kreativität gilt es zukünftig weiter auszubauen und das Potenzial der Branche stärker zu nutzen“, so Michael Kellner, der Parlamentarische Staatssekretär und Ansprechpartner der Bundesregierung für die Kultur- und Kreativwirtschaft, zum gestrigen Abend.

