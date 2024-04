Ironmarked: Gloomhaven-Studio kündigt Spiel an, legt es auf Eis und entlässt Mitarbeiter

Das Studio Flaming Fowl machte mit seinem neuesten Beitrag auf Steam eine ganze Achterbahnfahrt an Ankündigungen durch. Alles dreht sich um das Koop-RPG "Ironmarked".

Die Entwickler von Flaming Fowl konnten zuletzt mit ihrem taktischen Rollenspiel „Gloomhaven“ überzeugen. Der Titel wurde im Oktober 2021 für den PC veröffentlicht und folgte im September 2023 für die Konsolen PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

Bei seiner letzten Ankündigung machte das Studio nun eine ganze Achterbahnfahrt der Gefühle durch. So wurde das Koop-Rollenspiel „Ironmarked“ vorgestellt und eine Demo veröffentlicht. Allerdings gibt es von den Entwicklern auch schlechte Neuigkeiten.

Demo soll zeigen, woran das Studio gearbeitet hat

„Heute veröffentlichen wir eine Demo von Ironmarked, einem neuen Spiel, an dem wir vor kurzem gearbeitet haben“, schrieben die Entwickler kürzlich auf Steam. „Leider müssen wir die Produktion aufgrund des derzeitigen Mangels an finanziellen Mitteln in der Spieleindustrie auf Eis legen und das Studio verkleinern, wobei wir uns von einigen großartigen Mitarbeitern trennen müssen.“

Trotz der schwierigen und traurigen Zeit sei das Studio stolz darauf, was sie mit „Ironmarked“ erschaffen haben, so Flaming Fowl weiter. Außerdem hofft man, mit der Veröffentlichung der Demo die Leute, die das Unternehmen verlassen müssen, bei der Jobsuche unterstützen. Immerhin soll man so die „herausragende Arbeit“ sehen können, die die Entwickler geleistet haben, schreibt das Studio.

Flaming Fowl hofft auf die Wunschliste bei Steam

Allerdings habe man die Hoffnung für „Ironmarked“ noch nicht aufgegeben. Die Entwickler hoffen, mit der nun veröffentlichten Demo Interesse für das RPG generieren zu können.

„Wir hoffen, dass wir mit genügend Wunschlisteneinträgen auf Steam in der Lage sein werden, in Zukunft eine Finanzierung für Ironmarked zu finden. Aber bis dahin werden wir an einem kleineren Spiel arbeiten, das wir vollständig selbst finanzieren können.“

Quelle: Steam, Eurogamer

Weitere Meldungen zu Flaming Fowl, Gloomhaven.

