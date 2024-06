Alan Wake 2: Night-Springs-Enthüllung in Kürze – Remedy stimmt auf DLC-Reveal ein

Im Februar gab das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment an, dass das im letzten Oktober erschienene „Alan Wake 2“ der bislang am schnellsten verkaufte Titel in der Geschichte des Unternehmens sei. Trotzdem bleibt der Titel noch ein finanzieller Misserfolg.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Remedy von dem Horror-Spiel ablässt. In diesem Jahr soll „Alan Wake 2“ gleich zwei kostenpflichtige Erweiterungen erhalten. Die erste mit dem Namen „Night Springs“ scheint schon in wenigen Tagen enthüllt zu werden.

Twitter-Account deutet Enthüllung an

Die Entwickler von Remedy gaben bereits im vergangenen Januar an, dass „Alan Wake 2“ nach dem Grundspiel noch erweitert werden soll. Das erste Addon wird den Namen „Night Springs“ tragen und soll im späten Frühjahr 2024 erscheinen. Die zweite Erweiterung heißt „The Lake House“ und hat bislang noch keinen konkreten Termin.

Dark Triangle Coffee. Just coffee, nothing else. Have a sip at Night Springs' One and Only Coffee World.



Join the percolation on June 7th… in Night Springs.#NightSprings pic.twitter.com/qzXEwVxDWB — Alan Wake 2 (@alanwake) June 4, 2024

Nun scheint der offizielle Twitter-Account zum Spiel anzudeuten, dass „Night Springs“ schon bald enthüllt werden wird. „Dark Triangle Coffee. Nur Kaffee, sonst nichts“, postete der Account kürzlich. „Nimm einen Schluck in Night Springs‘ One and Only Coffee World. Nimm am 7. Juni an der Perkolation teil…in Night Springs.“

Erweiterung handelt von fiktiver TV-Show

„Night Springs“ ist der Name einer beliebten, fiktiven TV-Show im „Alan Wake“-Universum. Diese ist an „The Twilight Zone“ angelehnt und behandelt ebenfalls unerklärliche und paranormale Phänomene.

„Visionen und Träume. Fiktion wird geschrieben und wird wahr“, so die offizielle Beschreibung von „Night Springs“. „Fiktion fällt in sich zusammen und bleibt nur Worte auf einer Seite. Das sind diese Geschichten – in Night Springs. Schlüpfen Sie in die Rolle mehrerer bekannter Charaktere aus der Welt von Alan Wake und erleben Sie das Unerklärliche in mehreren in sich abgeschlossenen Episoden von Night Springs, einer fiktiven TV-Show, die in der Welt von Alan Wake spielt.“

