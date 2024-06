PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

An diesem Wochenende startet die Event-Serie, die in diesem Jahr statt der Electronic Entertainment Expo, kurz E3, zu sehen sein wird. Den Anfang macht heute ab 22.30 Uhr deutscher Zeit die Eröffnungs-Show Summer Game Fest von und mit Geoff Keighley.

An den weiteren Tagen folgen unter anderem Präsentationen von Devolver Digital, Xbox und mehr. Wir von PLAY3.DE werden das gesamte Event-Wochenende für euch begleiten und die wichtigsten Neuigkeiten für euch zusammenfassen. Allerdings soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Falls noch Zeit bleibt, werden wir uns mit den folgenden Titeln beschäftigen.

Die Redaktion lässt es ruhig angehen

Unser Tobias wird sich in seiner Freizeit mit „Cook, Serve, Delicious! 3?!“ beschäftigen. Die durchgeknallte Restaurant-Management-Simulation erschien bereits 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie für den PC. In dem Spiel müssen die Nutzer ihren eigenen Foodtruck managen und mit diesem durch das kriegszerrüttete Amerika reisen.

Dennis wird seinen Zauberer in „Diablo 4“ weiterleveln. Blizzards neuestes ARPG ist kürzlich erst in seine vierte Season gestartet. Außerdem feiert das Spiel derzeit seinen ersten Geburtstag mit dem Event „Marsch der Goblins“. Dieses beschenkt die Nutzer unter anderem mit einer kosmetischen Überraschung im Ingame-Shop sowie der Rückkehr des „Segens der Mutter“.

Sven wird sich weiterhin in „Dragon Ball Xenoverse 2“ herumtreiben. Außerdem steht „Elden Ring“ auf dem Plan. Das FromSoftware-Spiel wird am 21. Juni seine erste und einzige Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ erhalten.

Micha wird an den kommenden Tagen mit „Octopath Traveler“ starten. Das JRPG wurde vor kurzem für PlayStation veröffentlicht und wird unter anderem in einem Bundle mit seinem Nachfolger „Octopath Traveler 2“ angeboten. In beiden Spielen geht es um jeweils acht Reisende mit verschiedenen Hintergrundgeschichten.

Und was macht ihr an diesem Wochenende? Verfolgt auch ihr die Streams zu den Gaming-Events oder haltet ihr euch in der Zeit lieber vor der Konsole auf? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

