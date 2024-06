Mixtape: Rummachen, abhängen und feiern – PS5-Trailer nach Xbox-Showcase verfügbar

Im kommenden Jahr können Spieler in "Mixtape" die vergangenen Abenteuer einer Gruppe von Freunden erleben. Nach der Xbox-Ankündigung liegt der PS5-Trailer vor.

“Mixtape” gehörte zu den Spielen, die auf dem Xbox Games Showcase vorgestellt wurden. Der zugleich veröffentlichte Trailer enthielt lediglich Verweise auf Xbox und PC, was den Eindruck hinterließ, dass PlayStation-Spieler leer ausgehen werden.

Annapurna Interactive meldete sich kurz danach zu Wort und sorgte für eine Klarstellung: “Mixtape” werde auch für die PS5 erscheinen. Nach zwei Tagen Wartezeit landete der erste mit der PS5 gelabelte Trailer im Netz. Er ist zunächst auf dem YouTube-Kanal von PlayStation Australien (und unterhalb dieser Zeilen) sichtbar und verzichtet wiederum auf die Erwähnung von Xbox und PC.

Ein Mixtape voller Erinnerungen

Der Publisher Annapurna Interactive und der Entwickler Beethoven & Dinosaur möchten “Mixtape” im kommenden Jahr demnach für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlichen. Spieler erleben nach dem Launch eine Geschichte, in der sich vier Freunde am letzten Abend an der High School auf ein finales gemeinsames Abenteuer begeben.

Während sie auf dem Weg zu ihrer Abschlussfeier sind, werden sie von einer “sorgfältig zusammengestellten Playlist” in traumhafte Nachstellungen ihrer prägenden Erinnerungen hineingezogen.

Spieler tauchen in “Mixtape” in verschiedene erzählerische Szenen ein, die entscheidende Momente im bisherigen Leben der High-School-Schüler wiedergeben. Es seien die bedeutendsten Höhepunkte der Teenagerfreundschaft, angefangen vom ersten Kuss bis zum letzten Tanz.

Nostalgische Ziellosigkeit, Unfug und Musik

Bei der Entwicklung von “Mixtape” ließ sich das Melbourner Studio Beethoven & Dinosaur, das sich zuvor mit “The Artful Escape” einen Namen machen konnte, von klassischen Coming-of-Age-Filmen inspirieren.

“Es vereint nostalgische Ziellosigkeit, Unfug, Musik, die Höhen und Tiefen der Adoleszenz und die bittersüßen Gefühle, die durch Wachstum, Veränderung und Weitermachen hervorgerufen werden”, so die Macher.

Untermalt wird das Ganze mit der Musik von DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division und weiteren Künstlern.

“Skaten. Feiern. Dem Gesetz aus dem Weg gehen. Rummachen. Rausschleichen. Abhängen. Ein Mixtape voller Erinnerungen abspielen, unterlegt mit dem Soundtrack einer Generation“, heißt es dazu.

Nachfolgend eine Übersicht über die Spiele des Xbox Games Showcase, die auch für PS5 erscheinen werden:

Wann genau “Mixtape” im kommenden Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll, ist offen. Hier ist der Trailer zur PS5-Version:

