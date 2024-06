Sunset Overdrive: Community wünscht sich PS5-Port – Insomniac antwortet

Mit der Übernahme von Insomniac Games gingen im Sommer 2019 auch die Rechte an "Sunset Overdrive" in den Besitz von Sony über. Auf Nachfrage wies Insomniac Games darauf hin, warum wir auf absehbare Zeit nicht mit einem PS5-Port rechnen sollten.

Vor der Übernahme durch Sony und der Integration in die PlayStation Studios arbeiteten die Entwickler von Insomniac Games in der Vergangenheit immer wieder mit anderen Publishern zusammen.

In Zusammenarbeit mit Microsoft entstand beispielsweise das unterhaltsame Open-World-Abenteuer „Sunset Overdrive“. Dieses erschien 2014 und wurde sowohl von den Kritikern als auch der Community positiv aufgenommen. Da die Rechte an „Sunset Overdrive“ bei Insomniac Games lagen, ging die Marke mit der Übernahme des Studios im Sommer 2019 in den Besitz von Sony über.

Seitdem kommt immer wieder die Frage nach einer möglichen PS4- oder PS5-Portierung von „Sunset Overdive“ auf. So auch in diesen Tagen auf X (beziehungsweise: Twitter).

Rechnet auf absehbare Zeit nicht mit einer Portierung

Hier wandte sich ein Spieler mit der Bitte nach einer PS4- oder PS5-Version von „Sunset Overdrive“ an die Verantwortlichen von Insomniac Games. Die Antwort bliebt die gleiche wie in der Vergangenheit auch. Auf absehbare Zeit sollten wir nicht damit rechnen, dass „Sunset Overdrive“ den Weg auf die PlayStation-Konsolen findet.

Zumal der Fokus von Insomniac Games auf einem ganz anderen Projekt liegt. Das Studio dazu: „Wir sind derzeit mit Marvel’s Wolverine“ beschäftigt.

Für die Frage nach einer PlayStation-Version von „Sunset Overdrive“ sorgte Insomniac Games in diesem Fall selbst. So verwies das Studio in einem Tweet auf die Respawn-Animationen des Open-World-Titels und fragte die Community, welche ihr am besten gefällt.

Die Frage nach einer PS4- und PS5-Portiertung ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten.

Community verweist auf andere PlayStation-Studios

Mit dem Verweis auf die laufenden Arbeiten an „Marvel’s Wolverine“ wollte sich die Community allerdings nicht geschlagen geben. Stattdessen verwiesen die Spielerinnen und Spieler auf andere PlayStation-Studios wie Nixxes Software oder Bluepoint Games, die die Umsetzung von „Sunset Overdrive“ realisieren könnten.

Auf diese Vorschläge ging Insomniac Games im Zuge des Community-Dialogs auf X allerdings nicht mehr ein.

„Sunset Overdrive“ erschien im Jahr 2014 zunächst für die Xbox One und punktete vor allem mit seinem rasanten Gameplay und seinem schrägen Humor. Nach der Veröffentlichung diverser DLCs folgte im Jahr 2018 eine Portierung auf den PC.

Im Jahr 2021 entschied sich Sony dazu, die Markenrechte an „Sunset Overdrive“ zu erneuern, was abermals das Gerücht um eine PlayStation-Portierung aufkommen ließ. Erfüllen sollte sich der Wunsch der Community aber bis heute nicht.

We're busy with Marvel's Wolverine! — Insomniac Games (@insomniacgames) June 25, 2024

