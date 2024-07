Elden Ring: Update 1.12.3 ist da und macht Kommandant Gaius und das Goldene Nilpferd weniger lästig

"Elden Ring" und "Shadow of the Erdtree" haben ein neues Update auf die Version 1.12.3 erhalten. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog.

Bandai Namco und FromSoftware haben für den RPG-Hit “Elden Ring” samt „Shadow of the Erdtree“ ein neues Update veröffentlicht. Es hebt den Titel auf die Version 1.12.3 an und nimmt an verschiedenen Stellen Änderungen und Verbesserungen vor.

Einzelheiten liefert der Changelog zum Update 1.12.3, in dem neben allerhand Balance-Änderungen auch Fehlerbehebungen thematisiert werden.

Kommandant Gaius und das Goldene Nilpferd sind künftig weniger penetrant

Mit dem Patch 1.12.3 für “Elden Ring” und “Shadow of the Erdtree” wurde unter anderem der Kampf gegen das Goldene Nilpferd angepasst, sodass der lästige Boss den Spielern nicht penetranter im Nacken hängt als beabsichtigt. Das gilt auch für Kommandant Gaius.

Die Platzierung der Bosse im erneuten Kampf wurde so geändert, dass sie an derselben Position sind wie im ersten Kampf und nicht sofort auf die Spieler zustürmen.

Das Goldene Nilpferd erhielt eine weitere Änderung. Hier wurde ein Fehler behoben, bei dem der nicht blockierbare Beißangriff des Bosses Spieler leichter traf als angedacht.

Bei mehreren Waffen kam es zu einer Neubalancierung und auch Bugs ging es an den Kragen: So behebt das Update 1.12.3 für “Elden Ring” und „Shadow of the Erdtree“ einen Fehler, der dazu führte, dass die Fertigkeit „Rollende Funken“ mehr Schaden verursachte als erwartet, um ein Beispiel zu nennen.

Alle weiteren Änderungen und Anpassungen sind im offiziellen Changelog zum heutigen Update von “Elden Ring” und “Shadow of the Erdtree” aufgelistet. Es steht für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC zum Download bereit. Für das Online-Spiel müssen Spieler das Update zwingend installieren.

So können PS5-Spieler die Performance verbessern

Im Changelog halten FromSoftware und Bandai Namco ebenfalls Tipps bereit, die Spielern helfen können, wenn sie auf eine eingeschränkte Performance stoßen. Während sich die meisten Hinweise an die PC-Community richten, ist auch für PS5-Spieler ein Tipp dabei.

So könne bei der PS5-Version von “Elden Ring” eine instabile Bildrate möglicherweise durch Verwendung der Option „Datenbank neu erstellen“ im abgesicherten Modus des Geräts verbessert werden.

Der Test zu “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” auf PLAY3.DE:

„Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ wurde Ende Juni für Konsolen und PC veröffentlicht und kostet im PlayStation-Store knapp unter 40 Euro. Von den PSN-Kunden, die bisher abgestimmt haben, vergaben rund 90 Prozent die höchste Bewertung von fünf Sternen.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren