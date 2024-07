PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Die Woche ist wieder einmal rum und wir wollen erneut wissen, mit welchen Spielen ihr euer freies Wochenende verbringt. Beißt ihr euch noch immer durch die „Elden Ring“-Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ oder seid ihr bereits weitergezogen?

Vielleicht zieht euch ja derzeit der kostenlose Loot-Shooter „The First Descendant“ an. Das Spiel von Nexon lockt derzeit tausende Spieler auf die Server, leidet dabei jedoch auch an einigen Problemen. Die Verantwortlichen kündigten deshalb bereits Entschädigungen an. Die Spieler sollen für den holprigen Start mit einigen Boni belohnt werden.

Das ist an diesem Wochenende los

In dieser Woche ist im PlayStation Store ein neuer Sale für PlayStation 5 und PlayStation 4 gestartet. Mehr als 1.700 Games, Erweiterungen und Editionen gibt es dabei vergünstigt zu haben. Spieler können etwa „The Last of Us“ in der Digital Deluxe Edition oder die „The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition“ zum schmalen Preis abgreifen. Außerdem gibt es in dem Sale unter anderem noch „Kingdom Come: Deliverance“, die „Diablo Prime Evil Collection“ oder auch „Monster Hunter Rise“ günstiger.

Nur einen Tag später wurde auch das Angebot der Woche im PlayStation Store freigeschaltet. Dieses richtet sich dieses Mal an Freunde von „Dragon Ball“. Fans können „Dragon Ball: Xenoverse 2“ für PlayStation 5 und PlayStation 4 günstiger erwerben. Ebenfalls heruntergesetzt wurden im Rahmen des Angebots „Dragon Ball Z: Kakarot“ und sein zweiter Season Pass sowie „Dragon Ball FighterZ“.

Weitere Angebote gibt es auch bei Steam. Derzeit findet auf der Spieleplattform von Valve der große Summer Sale statt. Dieser begann bereits am 27. Juni und wird noch bis zum 11. Juli andauern. Bei der Aktion wurden eine Vielzahl an PC-Spielen im Preis gesenkt, auch aktuelle Titel. Besonders hervorgehoben werden in dem Sale „Baldur’s Gate 3“, „The Witcher 3“, „Disco Elysium“ oder auch „Cyberpunk 2077“.

Wer sich an diesem Wochenende lieber entspannen und auf das eigene Zocken verzichten möchte, kann auch einfach anderen Leuten beim Spielen zuschauen. In dieser Woche findet noch bis zum Sonntag der Spendenmarathon Games Done Quick statt. Speedrunner, darunter ein kleiner Hund, zeigen über Twitch verschiedene Spiele, die besonders schnell durchgespielt werden. Dies dient jedoch einem guten Zweck: die Veranstaltung sammelt Spenden für Ärzte ohne Grenzen.

Nun seid ihr wieder einmal dran: Was habt ihr an diesem Wochenende vor und welche Spiele werdet ihr spielen? Schreibt es uns in die Kommentare.

