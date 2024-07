PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Die Woche ist fast wieder rum, also wird es wieder einmal Zeit für unseren regelmäßig erscheinenden Wochenend-Artikel. Hier können sich die Leser zu ihren derzeitigen Spielen austauschen und angeben, mit welchen Titeln sie an ihren freien Tagen die Zeit verbringen. Allerdings haben wir auch einige Tipps für euch, welche Spiele und Events ihr euch ansehen könnt.

Wie etwa den Multiplayer-Shooter „Concord“, der gestern Abend erst in die offene Beta gestartet ist. Bis zum 21. Juli steht die Testphase noch allen Interessenten auf der PlayStation 5 sowie auf dem PC frei. Die Nutzer sollen alle Inhalte geboten bekommen, die schon bei der Early-Access-Beta in der letzten Woche zur Verfügung standen. Darunter sind unter anderem die 16 Freegunner sowie die drei Spielmodi Konflikt, Trophäenjagd und Frachtauftrag.

Nutzer bekommen wieder auf allen Plattformen etwas geboten

Weiter geht es mit den Neuzugängen von PS Plus Extra und Premium für Juli 2024, die nun in den Bibliotheken der Mitglieder eingetroffen sind. Die Spieler können sich unter anderem auf die Standard-Edition von „Remnant 2“, „Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion“ oder auch „Mount & Blade 2: Bannerlord“ freuen.

Dazu kommen die aktuellen Titel für PS Plus Essential, die bereits Anfang des Monats freigeschaltet wurden. Dabei erwarten die Nutzer „Borderlands 3“, „NHL 24“ sowie das allseits beliebte Koop-Spiel „Among Us“.

„Me? Gongaga!“

Auf dem PC werfen wir wie immer auch einen Blick rüber zu Steam, wo gerade erst das Festival der Arcade-Kampfspiele begonnen hat. Bis zum 22. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit gibt es Prügelspiele mit Rabatten abzustauben und kostenlose Demos auszuprobieren. Zu dem Fest gibt es darüber hinaus Gratis-Items im Punkteshop von Steam zu ergattern.

Die Spieler auf der Xbox können einen Blick auf die gerade frisch eingetroffenen Spiele im Xbox Game Pass werfen. Am 18. Juli wurden drei Spiele verfügbar gemacht, die gleich zum Release in das Abo gekommen sind. Dabei handelt es sich um „Flicklock: The Siege of Dawn“, „Dungeons of Hinterberg“ sowie „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“.

Welche Spiele fesseln euch gerade oder mit welchen Titeln fangt ihr an diesem Wochenende neu an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

