Rise of the Ronin: Demo verfügbar und Entscheidungen der Spieler aufgelistet

Seit dem 22. März dieses Jahres ist „Rise of the Ronin“ verfügbar – exklusiv für PlayStation 5. Es ist die erste Open-World-Erfahrung aus dem Hause Team Ninja und der bisher erfolgreichste Release von Koei Tecmo.

Falls ihr bisher unentschlossen wart, dürft ihr jetzt kostenlos in das Samurai-Abenteuer hineinzuschnuppern: Team Ninja hat heute eine Demoversion herausgebracht, die allen PlayStation-Spielern zur Verfügung steht. Den Download könnt ihr jetzt über den PS Store vornehmen.

Es handelt sich also nicht um eine Testversion für Abonnenten von PS Plus Premium, sondern um eine klassische Demo. Enthalten ist das erste Kapitel des Spiels. Hier werdet ihr unter anderem den Kampf gegen Gonzo erleben. Entscheidet ihr euch danach für den Kauf, dürft ihr eure erzielten Fortschritte mitnehmen.

Der Preis von „Rise of the Ronin“ beträgt im Store weiterhin 79,99 Euro. Für zehn Euro mehr kriegt ihr die Deluxe Edition mit einem Artbook und dem Soundtrack in digitaler Form sowie ein paar Ausrüstungsteilen. Die Standard Edition gibt’s bei Amazon übrigens für nur 45,99 Euro.

Die Entscheidungen der Spieler in Rise of the Ronin

Zu diesem Anlass hat das Entwicklerteam statistische Werte veröffentlicht. Damit zeigen sie euch, welche Entscheidungen die Spieler am häufigsten getroffen haben.

35 Prozent haben Gonzo gekillt, 65 Prozent ließen ihn am Leben.

42 Prozent haben die persönlichen Bindungen der Stufe 4 erreicht.

30 Prozent haben eine Romanze gestartet.

18 Prozent haben es auf dem Schwierigkeitsgrad Mitternacht probiert.

16 Prozent haben 100 Katzen gesammelt.

35 Prozent haben 50 Geflüchtete besiegt.

Beim Schwierigkeitsgrad war Abenddämmerung mit 51 Prozent am beliebtesten. Somit haben sich die meisten Spieler für die mittlere Schwierigkeitsstufe entschieden. 36 Prozent wählten wiederum Morgengrauen, was den einfachsten Modus darstellt. Und nur 13 Prozent trauten sich, das Action-RPG auf Zwielicht anzugehen.

Eine überaus wichtige Rolle im Kampf nimmt der Counterspark ein. Ganze 1.925.232.468 Mal wurde dieser Move ausgeführt.

Um die Statistik zu veranschaulichen, hat Team Ninja extra ein Video hochgeladen:

