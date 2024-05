Rise of the Ronin: Team Ninja spricht über die Verbindungen zu Nioh und Ninja Gaiden

Rise of the Ronin:

Mit "Rise of the Ronin" ist seit rund zwei Monaten das neueste Werk von Team Ninja erhältlich. Darin hat das japanische Entwicklerstudio auch Verbindungen zu seinen beiden älteren Titeln "Ninja Gaiden" und "Nioh" versteckt.

Im Action-Adventure „Rise of the Ronin“ entführt uns Team Ninja ins Japan des Jahres 1863. In der Rolle eines Ronin, eines herrenlosen Samurai, reisen wir umher und lernen das Land kennen, das sich in einer Übergangsphase vom Shogunat in die Neuzeit befindet. Während des Abenteuers müsst ihr euch jedoch nicht nur zahlreicher Gefahren erwehren und diverse Hindernisse überwinden, sondern könnt auch verschiedene Verweise auf ältere Games des Studios entdecken.

Genauer hat Team Ninja verschiedene Anspielungen auf „Ninja Gaiden“ und „Nioh“ in seinem jüngsten Werk versteckt. Auf diese Verbindungen ging kürzlich Fumihiko Yasuda, der Director und Präsident des Entwicklerstudios, in einem Beitrag auf dem PlayStation Blog ein. Doch Achtung, nachfolgend kann es zu kleinen Spoilern zum neuen Samurai-Abenteuer kommen.

Ninja Gaiden-Verbindungen in Rise of the Ronin

Wie Yasuda verrät, habe das Entwicklerteam bereits früh darüber nachgedacht, „Ninja Gaiden“-Kostüme zu entwerfen. Das Ergebnis ist die Iga-Ninja-Rüstung, die sichtlich von Ryu Hayabusas Outfit im legendären Action-Game-Franchise geprägt ist. Die Entscheidung sei hierauf gefallen, „da dies ein ikonisches und sofort erkennbares Kostüm für eine Rüstung im Spiel war.“ Historisch gesehen sei dies möglich gewesen, da es Ninjas im 19. Jahrhunderts gegeben haben soll.

Eine 1:1-Umsetzung gibt es jedoch nicht, da Ryus Rüstung vermutlich zu modern für das Action-Adventure war. Stattdessen die Macher gewissermaßen eine modifizierte Fassung des Outfits angefertigt, das besser in die Zeit passt. Darüber hinaus habe Team Ninja versucht, so viele von Ryus Kampftechniken wie möglich in „Rise of the Ronin“ unterzubringen. Da diese jedoch so schnell und mächtig wären, mussten sie an das Samurai-Abenteuer angepasst werden.

Nioh-Verbindungen in Rise of the Ronin

Nun kommen wir zum eingangs erwähnten Spoiler-Teil: Da „Rise of the Ronin“ mittlerweile seit gut zwei Monaten im Handel erhältlich ist, enthüllte Fumihiko Yasuda einen versteckten Bossgegner im Action-Adventure: „Nioh“-Protagonist William! Auch in diesem Fall habe Team Ninja bereits früh darüber nachgedacht, ihn im Spiel auftauchen zu lassen, „weil wir dachten, dass dies eine schöne Überraschung für Spieler der Nioh-Reihe wäre.“

Anschließend ergänzt Yasuda: „Da das Spiel in der späten Edo-Zeit spielt, als japanische und westliche Kulturen sich langsam vermischten, und viele Leute wie Commodore Matthew Perry aus dem Westen nach Japan kamen, denke ich, dass Williams Auftritt in seiner Rüstung so umgesetzt wurde, dass sie nicht fehl am Platz wirkt.“ Anders als in „Nioh“ trägt William eine schwarze, abgenutzte Rüstung, die den zeitlichen Abstand zwischen beiden Games verdeutlichen soll.

„Rise of the Ronin“ ist seit dem 22. März 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

