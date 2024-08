Bungie: Optimierung von Kosten, Struktur und Portfolio – Sony kommentiert Entlassungen und Umstrukturierung

Der „Destiny 2“-Entwickler Bungie hat in der vergangenen Woche einen erheblichen Stellenabbau angekündigt. 220 Beschäftigte wurden entlassen, während 155 Stellen in den nächsten Quartalen in die Studios von PlayStation verlagert werden und die Entwicklung eines bisher bei Bungie produzierten Spiels an Sony Interactive Entertainment übergeht. Hierfür soll ein neues PlayStation-Studio gegründet werden. Im Zuge der Maßnahmen schrumpft die Belegschaft von 1.300 auf 850 Bungie-Mitarbeiter.

Angekündigt wurde die Umstrukturierung von Bungie-CEO Pete Parsons. Mit der Veröffentlichung des neusten Geschäftsberichtes, der aktualisierte Angaben zu den Verkäufen der PS5 umfasst, äußerte sich auch Sony zu den Entlassungen und Umstrukturierungen beim Entwickler, der zwei Jahre zuvor für 3,6 Milliarden US-Dollar übernommen wurde.

Effizienz des Unternehmens steigern

Der Präsident, Chief Financial Officer und Chief Operating Officer der Sony Group, Hiroki Totoki, der auch Vorsitzender des Bungie-Eigentümers Sony Interactive Entertainment (SIE) ist, erklärte die Maßnahmen aus geschäftlicher Sicht.

“Bei dieser Umstrukturierung geht es um Kosten, die Struktur und die Optimierung des Portfolios. Das sind die Ziele. Und gleichzeitig müssen wir die Effizienz des Unternehmens steigern“, so Totoki.

Er widmete sich ebenfalls der Verlagerung eines Teils der Entwicklung zu den PlayStation Studios und sprach von einer “gewissen Umverteilung der Ressourcen”.

“Auf jeden Fall wird sich die Organisation der Struktur ändern. Und wir möchten unsere gesamte Studiostruktur optimieren”, so Totoki weiter.

Aus geschäftlicher Sicht noch Raum für Verbesserungen

Die Entlassungen und Änderungen bei Bungie waren für viele Mitarbeiter überraschend. “So habe ich erfahren, dass ich entlassen wurde”, schrieb etwa der Sound-Designer Tzvi Sherman und verwies auf den Tweet von Bungie, in dem die Entlassungen angekündigt wurden. Allerdings bahnten sie sich an.

Schon im Februar betonte Totoki, dass es bei Bungie aus “geschäftlicher Sicht noch Raum für Verbesserungen” gebe. Dabei bezog er sich auf die “Geschäftskosten und die Übernahme von Verantwortung für Entwicklungszeitpläne”.

Der massive Einschnitt wird letztlich einem Missmanagement in der obersten Führung von Bungie zugeschrieben. Ebenfalls kam der Verdacht auf, dass die finanziellen Aussichten übertrieben dargestellt wurden:

Wie geht es bei Bungie weiter? Das werden die künftigen Erfolge entscheiden. “Marathon” befindet sich weiterhin in Arbeit, während “Payback” eingestellt wurde. Zudem wird “Destiny 2” fortlaufend unterstützt. Mittlerweile haben allerdings zwei Veteranen das Studio verlassen, wie in der vergangenen Woche durchsickerte.

Weitere Meldungen zu Bungie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren