Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Release erneut verschoben – Launch-Zeitraum eingegrenzt

Es liegt mittlerweile schon wieder über ein halbes Jahr zurück, dass zuletzt etwas von „Vampire The Masquerade – Bloodlines 2„ zu hören beziehungsweise zu lesen war. Damals veröffentlichte Publisher Paradox Interactive eine ausführliche Gameplay-Präsentation des düster inszenierten Action-RPGs. Seither war es sehr ruhig um das Projekt geworden – bis jetzt.

Der lange Leidensweg von Vampire The Masquerade – Bloodlines 2

Bereits vor sechs Jahren kündigte Paradox Interactive einen offiziellen Nachfolger von „Vampire The Masquerade“ an, damals war es noch bei dem Studio Hardsuit Labs in der Entwicklung. Kurze Zeit später folgte die erste Verschiebung auf Ende 2020 sowie einige Probleme bei den Arbeiten an dem Action-Rollenspiel. Im Februar 2021 wurde es dem Publisher zu bunt und entzog dem Team von Hardsuit Labs die Verantwortung für das Projekt. Seit dem September 2023 kümmert sich The Chinese Room um „Vampire The Masquerade – Bloodlines 2“.

Seit diesem erneuten Wechsel des Studios schien sich die Entwicklung des düster inszenierten Abenteuers in ruhigeren Fahrwassern zu befinden. Eigentlich sollte der Release mittlerweile in greifbare Nähe gerückt sein. Doch die Fans müssen sich wohl oder übel nochmals etwas länger in Geduld üben als bisher gedach. Passend zur diesjährigen Gamescom gibt es nämlich abermals einen herben Rückschlag.

Wann erscheint Vampire The Masquerade – Bloodlines 2?

Im Rahmen eines just veröffentlichten Entwickler-Videos verkündet Mattias Lilja, seines Zeichens stellvertretender Geschäftsführer von The Chinese Room, dass der Release von „Vampire The Masquerade – Bloodlines 2“ leider erneut verschoben werden muss.

Zwar befinde sich das Action-Rollenspiel bereits jetzt einem solch guten Zustand, dass es zum anvisierten Termin hätte erscheinen können. Doch gemeinsam mit Paradox Interactive habe man sich dazu entschlossen, noch etwas mehr Zeit für den Feinschliff aufzubringen, um den Fans das bestmögliche Erlebnis bieten zu können.

Aktuellen Planungen zufolge wird „Vampire The Masquerade – Bloodlines 2“ in der ersten Hälfte des Jahres 2025 für den PC und Konsolen erscheinen. Ein konkreter Release-Termin steht bisher zwar nicht fest, doch die Entwickler wollen im Verlauf der nächsten Monate weitere Details enthüllen.

