Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Gameplay & Details in der ausführlichen Präsentation

Vampire The Masquerade – Bloodlines 2:

Ergänzend zur Enthüllung der ersten Spielszenen stellten die Entwickler von The Chinese Room eine ausführliche Präsentation zum düsteren Vampir-Abenteuer "Vampire The Masquerade – Bloodlines 2" zur Verfügung. In dieser liefert uns Creative Director Alex Skidmore diverse interessante Details zur spielerischen Umsetzung.