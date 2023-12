Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Entwickler sprechen über die Vorteile der Unreal Engine 5

Vampire The Masquerade - Bloodlines 2:

Der technische Direktor von "Vampire The Masquerade - Bloodlines 2" erklärt, wie man die neusten Verbesserungen der Unreal Engine 5 im Studio bestmöglich ausschöpft.

Das Rollenspiel „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ hat eine äußerst turbulente Reise hinter sich. Nach mehreren Verschiebungen und dem Rausschmiss diverser führender Entwickler hatte Publisher Paradox endgültig genug.

Im Jahr 2021 entschied man sich, das bis dato zuständige Studio Hardsuit Labs abzuziehen. Seit September wissen wir offiziell, dass die Briten von The Chinese Room am heiß erwarteten Vampir-Spiel arbeiten. Ebenfalls ist bekannt, dass die Unreal Engine 5 zum Einsatz kommt. Doch was können Spieler von dieser Entscheidung erwarten?

Diese Vorteile bietet die Unreal Engine 5

In einem äußerst detaillierten Blog-Post hat Andrea Sancio, der technische Direktor von „Vampire The Masquerade – Bloodlines 2“, über die vielen Vorteile der Unreal Engine 5 gesprochen. Mit dem Wechsel des Entwicklerteams entschied sich das Studio dazu, auf die neuste Version der Entwicklungsumgebung umzusteigen.

„Ich wollte einen Einblick in unsere Erfahrungen und Herausforderungen mit einigen der experimentellen Technologien geben, die UE5 prägen: Nanite, Virtual Shadow Maps und Lumen“, beginnt Sancio. „Diese Technologien spielen eine entscheidende Rolle bei der Erschaffung einer realistischen und düsteren Welt, die sich perfekt in die Neo-Noir-Kunstrichtung unseres Spiels einfügt.“

Der Entwickler erklärt, dass es ein großes Risiko gewesen sei, einen solchen Wechsel mitten in der Produktion zu wagen. Demnach waren jede Menge Anpassungen in vielen Aspekten des Spiels notwendig. Ganz besonders am Herzen liegen Sancio die Vorteile von Lumen und Virtual Shadow Maps.

An einem Beispiel wird gezeigt, wie die Assetplatzierung optimiert wird.

„Mit Lumen können wir die Farbe, Position und Intensität vieler Lichter ändern, die sich dynamisch anpassen können. Um herauszufinden, wie wir diese neuen Lichter am besten einbinden können, haben wir viel Zeit mit unseren Künstlern verbracht. […] Es ist [jetzt] viel schneller, die Auswirkungen der Beleuchtung zu berechnen. […] Nichts davon kann ohne Nanite, Cached Virtual Shadows und Temporal Super Resolution funktionieren, also haben wir all diese Technologien ebenfalls angepasst!“

Den gesamten Blogpost mit vielen weiteren technischen Feinheiten und anschaulichen Beispielen findet ihr auf der Steam-Seite von „Vampire The Masquerade – Bloodlines 2“.

Mehr zu „Vampire The Masquerade – Bloodlines 2“:

Wann erscheint Vampire The Masquerade – Bloodlines 2?

Publisher und Markenrechtsinhaber Paradox plant, „Vampire The Masquerade – Bloodlines 2“ im Herbst 2023 zu veröffentlichen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es kein genaues Datum.

Die Entwickler von The Chinese Room wollen bereits im Januar weitere Einblicke in ihre Arbeit und einen ausführlichen Gameplay-Trailer präsentieren.

Quelle: Steam

Weitere Meldungen zu Vampire The Masquerade: Bloodlines 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren