Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Es wird blutig – Der zweite spielbare Clan vorgestellt

In einem frisch veröffentlichten Blog-Eintrag stellten uns die Entwickler von The Chinese Room den zweiten spielbaren Clan in der Welt von "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" vor. Dieses Mal dreht sich alles um die Tremere, die im Kampf sowohl auf ihr eigenes Blut als auch das ihrer Feinde setzen.

In regelmäßigen Abständen versorgten uns die Entwickler von The Chinese Room in den letzten Wochen mit Details zur Spielwelt des düsteren Action-Rollenspiels „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“.

Nachdem sich vor wenigen Tagen die Brujah in einem ersten Teaser zeigten, stellte The Chinese Room in einem aktuellen Blog-Eintrag den zweiten spielbaren Clan vor. Hierbei haben wir es mit den Tremere zu tun, die sich im Kampf vor allem auf ihre übermenschlichen Fähigkeiten bezüglich des Blutes verlassen.

Die Tremere nutzen nicht nur ihr eigenes Blut, das sie in tödliche Wurfprojektile verwandeln können. Auch das Blut ihrer Widersacher können die mächtigen Tremere beeinflussen.

Beispielsweise bringen sie das Blut in den Adern ihrer Gegner zum Kochen oder lassen dieses aus dem Körper austreten.

Der Fokus liegt auf dem Fernkampf

Zu den Tremere führen die Entwickler von The Chinese Room aus: „Als Tremere in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nutzen Sie Ihre arkanen Kräfte, um Ihr eigenes Blut und das Ihrer Feinde zu kontrollieren. Der Spielstil lohnt sich, wenn Sie im Kampf Abstand halten. Ihre Feinde vor Schmerzen schreien lassen, während Sie ihr Blut zum Kochen bringen. Ihren eigenen Lebenslauf zu Projektilen formen oder ihnen sogar das Blut aus den Adern reißen.“

Einen ersten Eindruck von den Tremere vermittelt euch der angehängte Teaser, der passend der Vorstellung des zweiten Clans zur Ansicht bereit steht. Wie die Entwickler vor wenigen Tagen einräumten, wird die Anzahl der spielbaren Clans in „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ reduziert.

Standen im Vorgänger noch sieben spielbare Clans zur Verfügung, beläuft ihre Anzahl in „Bloodlines 2“ auf lediglich vier.

Weitere Meldungen zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2:

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ erscheint im Herbst 2024.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Vampire The Masquerade: Bloodlines 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren