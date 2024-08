Greedfall 2: Mitarbeiter streiken und vergleichen sich mit „Galeerensklaven“ – Update

Update: Spiders hat sich mittlerweile offiziell zur Streikandrohung und zu den Aussagen der Mitarbeiter zu Wort gemeldet. Die Vorwürfe werden vom Unternehmen als „falsch und sogar diffamierend“ bezeichnet und sollen „in keiner Weise die Realität des Arbeitsalltags der Mitarbeiter des Unternehmens widerspiegeln“.

Das Management von Spiders verpflichtet jedoch zu einem „offenen und konstruktiven sozialen Dialog“. Nach erfolglosen Versuchen in den letzten Tagen, sich mit einer Delegation von Mitarbeitern zu treffen, wurde ein erneutes Treffen bis Ende der Woche vorgeschlagen.

Die Mitarbeiter von Spiders seien „das Herz des Studios“ und man sei entschlossen, ein „integratives und anregendes Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten“.

Meldung vom 28. August 2024: Das Pariser Studio Spiders, bekannt für Spiele wie „Steelrising“ und „The Technomancer“, steht kurz vor der Quasi-Veröffentlichung von „Greedfall 2“. Doch wenige Wochen vor dem geplanten Early-Access-Start des Spiels auf dem PC haben 44 von 95 Mitarbeitern einen Streik angekündigt.

In einem offenen Brief, adressiert an das Management und CEO Anne Devouassoux, beklagen die Beteiligten jahrelange Missstände, die sich im vergangenen Jahr deutlich verschärft hätten. Unter anderem wird von Instabilität, mangelhafter Transparenz und Problemen bei der Gleichstellung berichtet.

Arbeitsbedingungen in der Kritik

Besondere Sorge bereitet den Entwicklern die schwierige Produktionsphase von „Greedfall 2“. Der offene Brief beschreibt eine weit verbreitete Angst und einen Verlust an Motivation unter den Angestellten, die auch durch den erheblichen Arbeitsdruck verschärft wurden.

Ebenfalls bemängelt werden: „Instabilität, Widerstand gegen die Antizipierung von Problemen und die Sicherung der Arbeitsbedingungen, globales Missmanagement, Fluktuations- und Einstellungsprobleme, inakzeptable Verzögerungen bei der Verwirklichung der Gleichstellung und Parität von Frauen und Männern, erheblicher Mangel an Transparenz, Verleugnung von Problemen, Weigerung, die Arbeitnehmervertretung anzuerkennen und blockierte Verhandlungen“.

Im offenen Brief wird behauptet, dass das Budget für „Greedfall 2“ mehrfach überarbeitet und der Early-Access-Start wiederholt verschoben wurde. Die Angestellten fühlen sich von der Unternehmensführung schlecht informiert und äußern in drastischen Worten, dass Spiders wie ein Schiff ohne Steuermann agiere.

„Das Management erweckt den Eindruck, uns wie Galeerensklaven im Laderaum eines Schiffes zu behandeln, die immer weiter rudern, ohne jemals die Route oder das Ziel ihrer Reise zu kennen“, beklagen sich die Initiatoren. „Spiders fühlt sich an wie ein Schiff, das ohne jemanden am Steuer segelt.“

Streik soll am 2. September beginnen

Aufgrund der weiterhin „ungelösten Probleme“ und der „Verweigerung des Managements“, ernsthafte Gespräche zu führen, planen die Mitarbeiter, in der Woche ab dem 2. September 2024 in den Streik zu treten.

Die geplanten Streikmaßnahmen umfassen sowohl Aktionen vor den Unternehmensbüros als auch virtuelle Proteste auf einem eigens dafür eingerichteten „Minecraft“-Server. Die Entwickler rufen Kollegen, Unterstützer und die Öffentlichkeit zur Teilnahme an diesen Aktionen auf.

„GreedFall 2: The Dying World“ ist der Nachfolger des Überraschungserfolgs „GreedFall“ aus dem Jahr 2019. Der Early-Access-Start des Titels ist für den 24. September 2024 auf dem PC vorgesehen. Angesichts der aktuellen Entwicklungen bleibt jedoch unklar, ob dieser Termin eingehalten werden kann.

Trotz der nahenden Veröffentlichung äußern die Mitarbeiter Zweifel, ob der endgültige Release von „Greedfall 2“ weniger als ein Jahr nach dem Early-Access-Start realistisch ist, da noch erheblicher Arbeitsaufwand erforderlich sei.

Die Entwickler bitten um Unterstützung bei ihrem Streik und weisen auf einen speziellen Spendenfonds hin, der für diesen Zweck eingerichtet wurde. Eine offizielle Stellungnahme der Studioleitung steht aus.

„GreedFall 2: The Dying World“ wird nach aktuellem Stand für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Neben dem Titel entsteht bei Spiders ein weiteres, noch unangekündigtes Spiel.

