Don’t Nod: Neuausrichtung von Projekten nach Banishers-Enttäuschung

Das im Februar erschienene "Banishers: Ghosts of New Eden" konnte kommerziell nicht überzeugen. Die Entwickler von Don't Nod Entertainment kündigten nun eine Neuausrichtung für die verbliebenen Projekte an.

Don’t Nod Entertainment, am besten bekannt für die „Life is Strange“-Reihe, gab an, dass seine jüngsten Veröffentlichungen kommerziell nicht überzeugen konnten. Dabei konnten „Jusant“ und „Banishers: Ghosts of New Eden“ durchaus gute Kritiken einfahren. Bei den Verkaufszahlen enttäuschten die Spiele jedoch.

In einer Nachricht an die Investoren wurde nun eine Neuausrichtung für die verbliebenen Projekte angekündigt, die sich derzeit bei dem Entwickler in Arbeit befinden. Im März gab das Unternehmen noch an, derzeit gleich sieben neue Spiele in der Pipeline zu haben.

Entwickler will ein breiteres Publikum erreichen

In einer Pressemitteilung informierte Don’t Nod seine Investoren über seine Finanzzahlen für das erste und zweite Quartal 2024. Dabei musste das Studio zugeben, dass „Banishers: Ghosts of New Eden“ und „Jusant“ zwar bei den Kritikern gut ankamen, bei den Verkaufszahlen aber hinter den Erwartungen zurücklagen.

„Wir sind natürlich enttäuscht über unsere jüngste Leistung in einem extrem wettbewerbsintensiven und selektiven Markt“, so Oskar Guilbert, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer. „Trotz hervorragender Kritiken wurden mit Jusant and Banishers: Ghosts of New Eden leider nicht die kommerziellen Ergebnisse erzielt, die wir uns erhofft hatten. Dies führte zu einer Verschlechterung unseres Halbjahresergebnisses 2024 und veranlasste uns dazu, alle möglichen Optionen bezüglich unserer Roadmap in Betracht zu ziehen.“

Dies bedeute, dass zwei der noch unangekündigten Projekte von Don’t Nod „neu ausgerichtet werden, um ein breiteres Publikum zu erreichen“. Zwei weitere Spiele werden hingegen auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

Entwickler setzt auf kommendes Adventure

Wie das Studio in der Mitteilung weiter angab, konnte für das erste und zweite Quartal 2024 ein Anstieg der Gesamtverkäufe verzeichnet werden. Dies sei jedoch hauptsächlich auf das Backlog des Unternehmens zurückzuführen, etwa durch Spiele wie „Life is Strange“ oder „Vampyr“.

Derzeit bereitet sich Don’t Nod Entertainment auf den Launch von „Lost Records: Bloom & Rage“ vor. Das kommende Adventure wird in zwei Teilen veröffentlicht. Der erste Teil erscheint am 18. Februar 2025, während der zweite Teil am 18. März 2025 folgen soll. „Lost Records: Bloom & Rage“ erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC.

Quelle: Push Square

Weitere Meldungen zu Banishers: Ghosts of New Eden, Dontnod, Dontnod Entertainment.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren