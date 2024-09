Ubisoft: Nach Aktien-Crash – Vorstand ordnet interne Untersuchung an

Die schlechten Nachrichten bei dem französischen Entwickler und Publisher Ubisoft reißen anscheinend nicht ab. Kürzlich erst kam es bei dem Unternehmen zu weiteren Entlassungen. Dieses Mal mussten 45 Mitarbeiter ihren Posten räumen.

Dazu kam unter anderem auch das durchwachsene Abschneiden von „Star Wars Outlaws“, das Ende August veröffentlicht wurde. Nun kündigten das Exekutivkomitee und der Verwaltungsrat von Ubisoft eine interne Überprüfung und Untersuchung des Unternehmens an.

Unternehmen will seine Umsetzung verbessern

Die Nachricht wurde kürzlich im Rahmen des jüngsten Finanzberichts des Unternehmens bekanntgegeben. Die nun angeordnete Untersuchung folgt auf mehrere Rückschläge für Ubisoft, wie etwa den stark gesunkenen Aktienkurs.

„Angesichts der jüngsten Herausforderungen erkennen wir die Notwendigkeit einer größeren Effizienz bei gleichzeitiger Freude der Spieler an“, heißt es in der Ankündigung. „Infolgedessen leitet das Exekutivkomitee unter der Aufsicht des Verwaltungsrats über die ersten wichtigen kurzfristigen Maßnahmen hinaus eine Überprüfung ein, die darauf abzielt, unsere Umsetzung weiter zu verbessern, insbesondere bei diesem spielerzentrierten Ansatz, und unseren strategischen Weg hin zu einem leistungsfähigeren Modell zum Nutzen unserer Interessengruppen und Aktionäre zu beschleunigen.“

In der Mitteilung werden auch „polarisierende Kommentare“ erwähnt, die es in der letzten Zeit rund um Ubisoft gegeben habe. „Ich möchte bekräftigen, dass wir ein Unternehmen sind, bei dem die Unterhaltung an erster Stelle steht und das Spiele für ein möglichst breites Publikum entwickelt. Es ist nicht unser Ziel, eine bestimmte Agenda durchzusetzen. Wir wollen weiterhin Spiele für Fans und Spieler entwickeln, die jeder genießen kann.“

Schlechte Nachrichten für Ubisoft-Titel

Mit den „polarisierenden Kommentaren“ dürften wohl unter anderem die Diskussionen zu „Assassin’s Creed Shadows“ gemeint sein. Das Spiel ist unter den Fans unter anderem wegen den spielbaren Charakteren umstritten.

Vor wenigen Tagen sagte Ubisoft erst die Teilnahme an der vom 26. bis zum 29. September stattfindenden Tokyo Game Show ab. Danach wurden auch die Preview-Events zu „Assassin’s Creed Shadows“ für die Presse gestrichen. Gestern Abend wurde dann bekanntgegeben, dass das Assassinen-Spiel auf 2025 verschoben wird.

Im gleichen Atemzug wurde auch ein schwacher Start für „Star Wars Outlaws“ eingeräumt. Laut Ubisoft soll sich das Abenteuer von Kay Vess unter den Erwartungen verkauft haben. Die Entwickler wollen den Titel jedoch noch erweitern und verbessern.

Quelle: Insider Gaming, Push Square

Weitere Meldungen zu Ubisoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren