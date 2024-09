Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft sagt TGS-Ausstellung kurzfristig ab

An diesem Wochenende findet die jährliche Tokyo Game Show statt. Zwischen dem 26. und 29. September präsentieren Spieleunternehmen aus aller Welt ihre aktuellen Projekte. Eigentlich sollte dazu „Assassin’s Creed Shadows“ gehören.

Eines der vertretenen Unternehmen ist nämlich Ubisoft. Doch jetzt meldete sich der Publisher aus Frankreich mit einer schlechten Nachricht an die Öffentlichkeit.

„Verschiedene Umstände“ sind der Grund

Darin steht geschrieben: „Bezüglich der Online-Ausstellung auf der TOKYO GAME SHOW 2024, die für den 26. September ab 15:00 Uhr geplant war. Aufgrund verschiedener Umstände mussten wir die Ausstellung leider absagen. Die derzeitige offizielle Verteilaktion für Erinnerungsgeschenke wird weiterhin stattfinden. Wir entschuldigen uns für die kurzfristige Absage. Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen, die sich auf die Verteilung gefreut haben.“

Der genaue Grund für die Absage ist demnach nicht bekannt. Auf jeden Fall ist in den letzten Monaten wegen Yasuke – einer der beiden Hauptfiguren – eine regelrechte Kontroverse in Japan ausgebrochen. Viele Japaner hinterfragen die historischen Hintergründe dieses Charakters. Eine japanische Petition forderte sogar eine Einstellung des Spiels. Wegen den endlosen Diskussionen rund um „Assassin’s Creed Shadows“ sahen sich die Verantwortlichen später gezwungen, eine Erklärung an die japanische Community abzugeben.

Zudem verwendete Ubisoft ohne Erlaubnis die Flagge einer Reenactment-Gruppe, woraufhin eine Entschuldigung folgte. Dies war der genannten Gruppierung aber nicht genug.

Inwiefern diese Ungereimtheiten bei der Absage eine Rolle gespielt haben, ist unbekannt. Die Community scheint jedenfalls nicht verwundert zu sein, dass Ubisoft nun einen Rückzieher macht.

„Assassin’s Creed Shadows“ kommt am 15. November dieses Jahres für PS5, Xbox Series X/S und PC heraus. Art-Director Thierry Dansereau hält das Timing für „großartig„, weil die New-Gen-Features voll ausgereizt werden konnten.

TOKYO GAME SHOW 2024公式配信へのユービーアイソフトの出展に関するお知らせ pic.twitter.com/qNYC7MUF93 — Ubisoft Japan (@UBISOFT_JAPAN) September 24, 2024

