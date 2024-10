Concord: Steht der Shooter vor einem Comeback? Steam-Datenbank befeuert Gerüchte

Könnte der kommerziell gefloppte PvP-Shooter "Concord" in einer überarbeiteten Fassung ein Comeback feiern? Für die entsprechenden Gerüchte sorgen Updates an den Spieldateien auf Steam, die in dieser Woche vorgenommen wurden.

Unabhängig davon, ob die Berichte um das 400 Millionen US-Dollar schwere Budget den Tatsachen entsprechen oder nicht, dürfte es sich beim PvP-Shooter „Concord“ definitiv um den teuersten Flop des Videospieljahres 2024 gehandelt haben.

Nachdem die Nutzerzahlen der Beta bereits darauf hindeuteten, dass sich das Interesse der Spieler in einem überschaubaren Rahmen bewegt, sorgten die ersten Tage nach dem Launch schnell für traurige Gewissheit. Unbestätigten Hochrechnungen zufolge verkaufte sich „Concord“ weniger als 25.000 Mal. Sony reagierte umgehend und nahm die Server des PvP-Shooters am 6. September 2024 vom Netz.

Gleichzeitig erstattete das Unternehmen allen Spielern den Kaufpreis. Offen blieb die Frage, ob das Schicksal von „Concord“ damit besiegelt ist oder ob der Shooter zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren könnte. Beispielsweise als Free2Play-Release.

Während sich Sony und die Entwickler der Firewalk Studios öffentlich zurückhalten, könnte hinter den Kulissen in der Tat etwas im Busch sein. Wie ein Nutzer entdeckte und auf Reddit teilte, wurden an den Spieldateien von „Concord“ auf Steam am 8. Oktober 2024 Änderungen vorgenommen.

Für einen Multiplayer-Titel, dessen Server nicht mehr aktiv sind, eine eher ungewöhnliche Vorgehensweise.

Daher dürfte es nur die wenigsten überraschen, dass schnell Spekulationen um ein Comeback von „Concord“ aufkamen. Der größte Teil der Spieler, der sich an der Diskussion auf Reddit beteiligte, geht davon aus, dass Sony in der Tat einen Neustart wagen und den PvP-Shooter in Form eines Free2Play-Titels zurückbringen könnte.

Ein Schritt, mit dem Sony auch auf die Kritik von Experten und Analysten reagieren würde. Diese führten das Scheitern von „Concord“ auf einem Markt voller Free2Play-Shooter unter anderem auf den Preis von knapp 40 Euro zurück.

Wie geht es mit den Firewalk Studios weiter?

Sony und die Firewalk Studios kommentierten die Gerüchte um die aktuellen Updates von „Concord“ auf Steam bislang nicht. Allerdings könnte ein möglicher zweiter Anlauf im Free2Play-Format den finanziellen Schaden, den das Scheitern von „Concord“ nach sich zog, im besten Fall reduzieren.

Zumal die Frage im Raum steht, wie sich der kommerzielle Misserfolg von „Concord“ auf die Zukunft des Studios auswirkt.

Unbestätigten Berichten zufolge soll es sich bei Firewalk pro Kopf nämlich um eines der teuersten PlayStation-Studios überhaupt handeln. Dies wiederum könnte dazu führen, dass der „Concord“-Flop im schlimmsten Fall zu Einsparungen und somit Entlassungen führt.

Zudem berichtete Kotaku kürzlich, dass das Scheitern des Shooters bereits erst personelle Folgen nach sich zog. Laut den Quellen des Magazins habe sich Game Director Ryan Ellis dazu entschieden, von seinem Posten zurückzutreten.

