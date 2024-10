Vorbesteller-Charts: Die beliebtesten Spiele für PS5 und PS4 im Überblick – Remaster inklusive

In der Gaming-Branche stehen zahlreiche Titel kurz vor ihrem offiziellen Launch, was offenbar zu reichlich Vorbestellungen führt. Unter den Topsellern befinden sich in der Regel etablierte Marken. Und auch die Remaster-Offensive macht sich in den Vorbesteller-Charts bemerkbar.

Top-Vorbestellungen im Überblick

An der Spitze befindet sich das „Call of Duty Black Ops 6 Cross-Gen-Bundle“ zum Preis von 79,99 Euro, gefolgt von der teureren „Call of Duty Black Ops 6 Vault Edition“ für 109,99 Euro. Das verdeutlicht einmal mehr das anhaltende Interesse an der Shooter-Reihe, nachdem der Vorgänger zu einem Metascore-Flop wurde.

Weitere prominente Platzierungen nehmen „New World Aeternum“ und der „Landwirtschafts-Simulator 25“ ein, jeweils zum Preis von 59,99 Euro. Damit sind auch MMO-Enthusiasten und Fans von Simulationstiteln an den Vorbestellungen beteiligt. Die „Life is Strange Double Exposure Ultimate Edition“ zum Preis von 89,99 Euro schnappte sich den letzten Platz der Top 5.

Auch Remastered-Versionen erfreuen sich großer Beliebtheit, nachdem es in den vergangenen Monaten zu einer regelrechten Offensive kam. „Tomb Raider 4-6 Remastered“ wurde erst Ende der vergangenen Woche angekündigt und landet für 29,99 Euro im virtuellen Warenkorb.

„Horizon Zero Dawn Remastered“ wiederum ist für 49,99 Euro im Vorverkauf erfolgreich. Der Launch der PS5-Neuauflage erfolgt am 31. Oktober 2024. “Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered” folgt im Dezember und ist ebenfalls in den Vorverkaufs-Charts vertreten. Die “Darksiders 2 Deathinitive Edition” verfehlte knapp die Top 20 und rangiert auf Platz 22. Damit sind Remaster entgegen der weitverbreiteten Meinung durchaus gefragt.

Nachfolgend die 20 meistverkauften Vorbestellungen für PS4 und PS5 im PlayStation-Store:

Call of Duty: Black Ops 6 Cross-Gen-Bundle (€79,99) Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition (€109,99) New World: Aeternum (€59,99) Landwirtschafts-Simulator 25 (€59,99) Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition (€89,99) New World: Aeternum Deluxe Edition (€79,99) Tomb Raider 4-6 Remastered (€29,99) Landwirtschafts-Simulator 25 Year 1 Bundle (€89,99) Dragon Age: The Veilguard (€79,99) Dragon Age: The Veilguard Deluxe Edition (€99,99) Horizon Zero Dawn Remastered (€49,99) Monster Hunter Wilds Premium-Deluxe-Edition (€119,99) LEGO: Horizon Adventures Digital Deluxe Edition (€79,99) Monster Hunter Wilds (€79,99) Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered (€29,99) Planet Coaster 2 Deluxe Edition (€64,99) Die Sims 4 Leben & Tod Erweiterungspack (€39,99) Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe Edition (€59,99) Life is Strange: Double Exposure (€59,99) Squirrel with a Gun (€19,99)

Welche Spiele nach dem Launch verkauft bzw. heruntergeladen werden, verraten die monatlichen PSN-Charts – zuletzt für September 2024. Die gesamteuropäischen Charts inklusive der Verkäufe im Einzelhandel zeichnen ebenfalls ein interessantes Bild.

