Assassin’s Creed Shadows: Umstrittene Sammelfigur zurückgezogen

Wie kürzlich bekannt wurde, wird „Assassin’s Creed Shadows“ nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Stattdessen gaben die Entwickler von Ubisoft den 14. Februar 2025 als neuen Veröffentlichungstermin an.

Trotzdem kommt der Titel scheinbar nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Dieses Mal geht es um eine Sammelfigur des Herstellers PureArts, der ein „unsensibles“ Design vorgeworfen wird. Der Hersteller entschuldigte sich und kündigte eine Überarbeitung an.

Nutzer beschweren sich über kürzlich vorgestellte Figur

Das ursprüngliche Design enthielt neben den Protagonisten von „Assassin’s Creed Shadows“, Yasuke und Naoe, auch ein zerbrochenes Torii-Tor. Torii befinden sich in Japan in der Nähe religiöser Schreine. Das einbeinige Torii, wie es bei der Figur zu sehen war, hat jedoch eine ganz eigene Bedeutung.

Mit dieser Grafik wurde die Figur angekündigt.

Ein ähnliches Tor befindet sich am Sannō-Schrein in Nagasaki. Das „einbeinige Torii“ von Nagasaki zerbrach bei der Atombombenexplosion 1945. Noch heute ist am wieder aufgebauten Schrein zu sehen, wo es als Erinnerung an die Zerstörung der Stadt erhalten blieb.

Nach der Vorstellung der Figur waren einige Nutzer verärgert, dass PureArts ein einbeiniges Torii-Tor bei seiner rund 70 Dollar teuren Figur abgebildet hat. Das Unternehmen meldete sich unlängst über Social Media und kündigte an, dass man „sofort zum Zeichenbrett zurückgekehrt“ sei, nachdem Fans „Bedenken“ über die Darstellung äußerten.

Nutzer sind über Kontroverse gespalten

In den sozialen Medien wird der Vorfall heiß diskutiert. Die Reaktionen fallen dabei jedoch gemischt aus. Einige Nutzer meinen, dass der Hersteller die Bedeutung hätte wissen müssen, bevor er ein solches Torii verwendete. Andere User gaben jedoch an, dass dies ein weiteres Beispiel dafür sei, dass „Assassin’s Creed Shadows“ wieder einmal von Online-Kommentatoren in eine Kontroverse verwickelt würde.

Für Diskussionen sorgte bei „Assassin’s Creed Shadows“ unter anderem auch der Protagonist Yasuke, der auf einer historischen Figur basieren soll. Der ursprünglich aus Afrika stammende Yasuke soll dem Kriegsherrn Oda Nobunaga in der Sengoku-Zeit als Samurai gedient haben. Die Erzählung wird jedoch von einigen Japanern abgelehnt.

