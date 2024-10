PS5 & PS4:  Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Zum bevorstehenden Wochenende haben wir wieder einmal einige Tipps für unsere Leser parat. So zum Beispiel für alle aktiven oder noch werdenden Spieler von „Dragon’s Dogma 2“: Das Fantasy-Rollenspiel hat in dieser Woche ein neues Update erhalten, das auf rege Zustimmung in der Community zu stoßen scheint.

Nach dem Release von „Dragon’s Dogma“ setzten die Entwickler von Capcom alles auf Verbesserungen, besonders bei der Performance. Wie die Spieler nun berichten, scheint das neue Update für das Rollenspiel dort noch einmal nachgesetzt zu haben. Der Titel soll nun nahe an stabilen 60 Bildern pro Sekunde laufen.

Das gibt es an den freien Tagen sonst noch

Wer sich nicht für „Dragon’s Dogma 2“ interessiert, kann einen Blick auf den neuen Sale im PlayStation Store werfen. Zahlreiche Spiele wurden für PlayStation 5 und PlayStation 4 um bis zu 90 Prozent im Preis gesenkt. Eines der Highlights ist dabei das Soulslike „Lies of P“, das während der Aktion um satte 40 Prozent reduziert wurde.

Dazu möchten wir auf die Spiele hinweisen, die im November aus den PS-Plus-Extra- und Premium-Bibliotheken entfernt werden. Vielleicht befinden sich darunter einige Titel, mit denen ihr das kommende Wochenende verbringen wollt. Unter anderem müssen sich Abonnenten von Spielen wie „Kingdom Hearts 3“ und „Red Dead Redemption 2“ verabschieden.

Auf Steam findet vom 17. Oktober bis zum 21. Oktober das Steam Next Fest statt, bei dem bevorstehende Spiele gefeiert werden. Dabei können die Spieler neue Titel entdecken und diese auf ihre Wunschliste setzen. Zu einigen Spielen wird darüber hinaus auch eine Demo geboten.

Microsoft hat zudem vor wenigen Tagen neue Versionen der Konsole Xbox Series X veröffentlicht. Nun gibt es eine weiße Konsole als Digital-Edition sowie die Galaxy-Black-Special-Edition mit Disk-Laufwerk und 2 Terabyte Speicher. Die neuen Konsolen kommen anscheinend auch mit zuvor unangekündigten technischen Neuerungen daher.

Nun zu euch: Wie verbringt ihr euer Wochenende und welche Spiele rotieren bei euch derzeit in den Laufwerken? Schreibt es uns in die Kommentare!

