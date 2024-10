Xbox Series X: Neue Modelle offenbar mit einem unangekündigten Upgrade

Die neu veröffentlichten Xbox-Series-X-Modelle umfassen die weiße Konsole als Digital-Edition sowie die Galaxy-Black-Special-Edition mit 2 TB Speicher und Disk-Laufwerk. Beide Modelle unterscheiden sich schon äußerlich von der ursprünglichen Xbox Series X. Doch auch im Inneren hat sich etwas getan, wie erste Berichte und Analysen nahelegen.

In einem neuen Video von Austin Evans heißt es, dass die neuen Editionen unter anderem effizienter arbeiten, was sich am Ende des Jahres bei der Stromrechnung bemerkbar machen wird.

Technische Änderungen sind messbar

Die neuen Xbox-Modelle verfügen dem weiter unten eingebetteten Video zufolge über ein überarbeitetes Motherboard und einen verkleinerten System-on-a-Chip (SoC) mit 6-nm-Technologie.

Zusätzlich wurde die Kühlmethode geändert, wobei Microsoft nun ein traditionelles Kupfer-Heatpipe-Design verwendet. Diese Anpassungen führen offenbar zu einem geringeren Stromverbrauch: Im Leerlauf benötigt die digitale Xbox Series X dem Test zufolge nur etwa 38 Watt, während sich das Galaxy-Black-Modell 51 Watt gönnt.

Im Vergleich dazu liegt der Energieverbrauch des Originalmodells bei rund 61 Watt. Beim Spielen läuft die ursprüngliche Xbox Series X mit 167 Watt, das Disk-lose Modell mit 156 Watt und das 2-TB-Modell mit 151 Watt.

Es ist zumindest verglichen mit dem Galaxy-Black-Modell sicherlich keine riesige Ersparnis gegenüber der Launch-Konsole, aber dennoch ein bemerkenswerter Schritt – zumal die aktualisierte Hardware den Betrieb von Xbox-Cloud-Gaming-Servern effizienter gestalten könnte.

Die Wärmeentwicklung blieb nahezu identisch. (Bildquelle: Austin Evans/YouTube)

Neben den technischen Upgrades sind die neuen Xbox-Series-X-Modelle leichter als ihre Vorgänger. Das weiße digitale Modell verzichtet vollständig auf ein Disk-Laufwerk, wodurch im Gehäuse ein leerer Platz entsteht.

Eine Nachrüstung des Laufwerks ist nicht möglich, da hierfür spezielle Anschlüsse erforderlich wären. Die vereinfachte und verkleinerte Platine wiederum trägt offenbar dazu bei, die Produktionskosten für Microsoft zu senken.

Nachfolgend steht das gesamte Video zur Ansicht bereit:

Bis zu 650 Euro für eine Xbox Series X

Die neuen Konsolenmodelle sind seit dieser Woche erhältlich. Das weiße 1 TB Modell wird zum Preis von 449,99 Euro angeboten, während die Galaxy Black Special Edition mit 2 TB Speicher und Disk-Laufwerk für schlappe 649,99 Euro über den Ladentisch geht.

Für 150 Euro mehr gibt es die PS5 Pro mit einem deutlichen Leistungsschub und PSSR, allerdings ohne Disk-Laufwerk.

Eine weitere Ankündigung der Woche: Microsoft lädt zum Xbox-Partner-Preview-Event ein. Es findet am 17. Oktober 2024 ab 19 Uhr unserer Zeit statt. Während des Events werden neue und kommende Spiele von Drittanbietern wie Remedy Entertainment, Sega und 505 Games vorgestellt.

