Prince of Persia The Lost Crown: Baldur’s-Gate-3-Manager macht Ubisoft für den Misserfolg verantwortlich

Ubisoft steht in der Kritik: Laut Larian-Manager Michael Douse sei die Management-Strategie für den enttäuschenden Launch von „Prince of Persia: The Lost Crown" verantwortlich.

Ubisofts „Prince of Persia: The Lost Crown“ wurde von den Spielern positiv bewertet, erreichte jedoch nicht den erwarteten finanziellen Erfolg. Doch woran scheiterte es? Larian Studios Publishing-Direktor Michael Douse hat eine Antwort und kritisiert in einem Tweet Ubisofts Veröffentlichungsstrategie. Sie sei ein zentraler Grund für das Ausbleiben des kommerziellen Erfolgs.

Ubisoft hat sich selbst ins Bein geschossen

Douse führte in einem Social-Media-Beitrag aus, dass die Entscheidung, „Prince of Persia: The Lost Crown“ zuerst exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store zu veröffentlichen und erst sieben Monate später auf Steam zugänglich zu machen, erheblich zum Misserfolg beigetragen habe.

„Das letzte nennenswerte Spiel auf ihrer Plattform war wohl Far Cry 6 im Jahr 2021″, so Douse. „The Crew, Mirage und Avatar kamen 2023 und waren keine echten Erfolge. Daher kann man davon ausgehen, dass die Abonnements bei der Veröffentlichung von PoP im Jahr 2024 auf einem Tiefpunkt lagen. Das bedeutet, dass die Leute ihren Store nicht allzu oft öffnen würden.“

Douse argumentierte weiter, dass „Prince of Persia: The Lost Crown“ bei einer gleichzeitigen Steam-Veröffentlichung wahrscheinlich ein Markterfolg geworden wäre. Er glaubt, dass eine Steam-Premiere dem Spiel nicht nur zu einem größeren Publikum verholfen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung erhöht hätte.

Letztlich sei nicht das Spiel ansich das Problem gewesen, sondern die Veröffentlichungsstrategie: „Das Schwierigste ist, ein 85+-Spiel zu machen – es ist viel, viel einfacher, eines zu veröffentlichen. Es sollte einfach nicht so gemacht werden, wie es gemacht wurde“, heißt es weiter.

Entwickler sollten sich daran gewöhnen, keine Jobs zu haben

Douse legte noch eine Schippe obendrauf: Wenn die Aussage „Spieler sollten sich daran gewöhnen, ihre Spiele nicht zu besitzen“ aufgrund einer bestimmten Veröffentlichungsstrategie wahr ist, dann sei auch die Aussage „Entwickler müssen sich daran gewöhnen, keine Jobs zu haben, wenn sie ein von der Kritik gefeiertes Spiel machen“ wahr. „Und das ist einfach nicht vernünftig – selbst aus geschäftlicher Sicht“, lautet das Fazit.

Nachdem „Prince of Persia: The Lost Crown“ nicht zum erhofften Erfolg wurde, entschied sich Ubisoft dazu, das Entwicklerteam aufzulösen und die Mitglieder auf andere Projekte zu verteilen. Wir berichteten:

Ubisoft kommentiert Berichte und verspricht mehr Prince of Persia

„Prince of Persia: The Lost Crown“ ist mittlerweile auf Steam erhältlich und auch Ubisoft meldete sich zwischenzeitlich zu Wort.

„Ich bin sehr stolz auf die Arbeit und die Leidenschaft unseres Teams bei Ubisoft Montpellier, ein Spiel zu entwickeln, das bei Spielern und Kritikern gleichermaßen gut ankommt. Und ich bin zuversichtlich, dass es langfristig erfolgreich sein wird. Prince of Persia: The Lost Crown befindet sich nun am Ende der Post-Launch-Roadmap mit drei kostenlosen Inhaltsupdates und einem DLC, die im September erschienen sind“, so Abdelhak Elguess, Senior Producer von „Prince of Persia: The Lost Crown“.

Ubisoft konzentriert sich weiterhin darauf, das Spiel mehr Spielern zugänglich zu machen. Im Winter folgt in diesem Zusammenhang die Mac-Version.

Außerdem bestätigte der Senior Producer noch einmal vorangegangene Berichte: „Die meisten der Teammitglieder, die an Prince of Persia: The Lost Crown gearbeitet haben, haben sich anderen Projekten zugewandt, die von ihrem Fachwissen profitieren werden.“

Aber auch „Prince of Persia“ sei nicht gänzlich vom Tisch: Ubisoft wisse, dass die „Spieler diese Marke lieben“ und freue sich darauf, in „Zukunft weitere Prince of Persia-Erlebnisse anzubieten“.

