Rayman: Kehrt die Marke endlich zurück? Jetzt spricht auch Ubisoft

In dieser Woche erreichte uns das Gerücht, dass ein Team bei Ubisoft Mailand an einem Remake zur "Rayman"-Reihe arbeiten soll. In der Zwischenzeit meldete sich auch Ubisoft mit einem offiziellen Statement zu diesem Thema zu Wort.

Nachdem sich die Community in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Rückkehr der „Rayman“-Marke einsetzte, gab es in dieser Woche offenbar Grund zur Freude.

Wie die Kollegen von Insider Gaming berichteten, soll ein Team bei Ubisoft Mailand („Mario + Rabbids“) nämlich an einem Remake zur „Rayman“-Reihe arbeiten, das intern unter dem Codenamen „Project Steambot“ entsteht. Weiter hieß es, dass Mitglieder des „Prince of Persia: The Lost Crown“-Teams Ubisoft Mailand bei der Entwicklung des Remakes unterstützen.

Auch Serienschöpfer Michel Ancel soll in die Arbeiten an dem Remake involviert sein. Gerüchte, zu denen Ubisoft in einem offiziellen Statement Stellung bezog.

Neues Rayman-Projekt in einem frühen Stadium

Wie der Publisher in einer Stellungnahme bestätigte, beschäftigen sich Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan intern in der Tat mit der Zukunft der „Rayman“-Reihe. Ob es sich bei dem neuen Projekt wie von Insider Gaming berichtet um ein Remake handelt, verriet Ubisoft allerdings nicht.

Stattdessen ist nur die Rede davon, dass sich das besagte Projekt derzeit noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

„Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Ubisoft Montpellier und Ubisoft Mailand vor Kurzem eine Erkundungsphase für die Marke Rayman begonnen haben“, sagte ein Sprecher von Ubisoft. „Das Projekt befindet sich noch in der Anfangsphase und wir werden später weitere Einzelheiten bekannt geben.“

Und ein weiteres Gerüchte bestätigte Ubisoft im Zuge des Statements. So wird Michel Ancel, der kreative Kopfe hinter der Reihe, als Berater zurückkehren, um sicherzustellen, dass sich das neue „Rayman“ nahtlos in das bestehende Universum einfügt. Im Jahr 2020 entschied sich Ancel ursprünglich dazu, die Gamesbranche nach über 30 Jahre zu verlassen.

Fans warten seit mehr als zehn Jahren auf einen neuen Titel

Das erste „Rayman“-Abenteuer erschien im Jahr 1995 für DOS und den Atari Jaguar. Anschließend portierte Ubisoft den Titel auf weitere Plattformen wie die PlayStation, ehe der Publisher „Rayman“ zu einer Franchise ausbaute, die es auf dem PC, den Konsolen und den Handhelds auf zahlreiche Ableger brachte.

Der bislang letzte Serienableger in Form von „Rayman Legends“ erschien ursprünglich im Jahr 2013 für die PS3, die Xbox 360, die Wii U oder PlayStation Vita. 2014 folgten Portierungen auf die Xbox One und die PS4. Zudem wurde 2017 Nintendos Switch mit einer Umsetzung von „Rayman Legends“ bedacht.

