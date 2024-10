Ghost of Yotei: Launch nicht verpassen? PSN-Wunschliste hilft dabei

Die Entwickler von Sucker Punch kündigten "Ghost of Yōtei" für 2025 an. Damit ihr den Release auf keinen Fall verpasst, kann der Titel ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden.

Die September-Ausgabe von Sonys State of Play endete mit einem dicken Kracher. Das Studio Sucker Punch stellte „Ghost of Yōtei“ vor, die Fortsetzung des 2020 erschienenen „Ghost of Tsushima“.

Allerdings erscheint der Titel erst im nächsten Jahr exklusiv für die PlayStation 5. Damit ihr das neue Abenteuer rund um die Protagonistin Atsu und den Berg Yōtei bis dahin auf keinen Fall aus den Augen verliert, lässt sich „Ghost of Yōtei“ mittlerweile auf die Wunschliste im PlayStation Store setzen.

Neues Abenteuer erscheint 2025

Worum es bei „Ghost of Yōtei“ genau gehen wird, hat das Studio Sucker Punch bis jetzt noch nicht verraten. Allerdings wird das Abenteuer von Atsu im Jahr 1603 spielen, mehr als 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“.

Die Geschichte dreht sich um die Länder rund um den Berg Yōtei, einem hoch aufragenden Gipfel im Herzen von Ezo. Dieses Gebiet Japans ist heutzutage als Hokkaido bekannt. In 1603 lag dieser Bereich jedoch außerhalb der Herrschaft Japans und war voller ausgedehnter Graslandschaften, schneebedeckter Tundren sowie unerwarteter Gefahren.

Das Gebiet rund um Yōtei ist zudem weit entfernt von den organisierten Samurai-Clans von Tsushima. Doch die Entwickler versprechen, dass „Ghost of Yōtei“ trotzdem eine originelle Geschichte erzählen soll.

Die Spiele sind nur der Anfang

Mit dem kommenden Spiel sind „Ghost of Tsushima“ und „Ghost of Yōtei“ Teil eines fortlaufenden Franchises. Doch bei Videospielen soll es bei der IP noch lange nicht bleiben.

Bereits seit einiger Zeit wird an einer Verfilmung von „Ghost of Tsushima“ gearbeitet. Dieser wird vom „John Wick“-Regisseur Chad Stahelski realisiert und soll womöglich mit einem komplett japanischen Cast und auf Japanisch erscheinen. Wie Sucker Punch angaben, will man daneben aber auch an weiteren Spinoffs arbeiten.

Weitere Meldungen zu Ghost of Yōtei.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren