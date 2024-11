Dragon Age: Remastered Collection denkbar – BioWare äußert sich zu den Wünschen der Fans

In den letzten Jahren setzte sich die Anhängerschaft immer wieder für Remaster zu den ersten drei "Dragon Age"-Abenteuern ein. Doch wie stehen die Chancen, dass die beliebten Rollenspiele in Form von technisch überarbeiteten Neuauflagen zurückkehren?

In dieser Woche veröffentlichte BioWare mit „Dragon Age: The Veilguard“ sein neuestes Rollenspiel, das in den internationalen Reviews positiv aufgenommen wurde.

Zudem feierte das Studio mit dem neuen „Dragon Age“-Abenteuer seinen bislang erfolgreichsten Start auf Steam. Im Interview mit Rolling Stone sprach Creative Director Jon Epler nicht nur über die Arbeiten an „The Veilguard“. Darüber hinaus ging Epler auf eine mögliche Remastered-Collection ein, mit der die ersten drei „Dragon Age“-Abenteuer auf die aktuellen Plattformen zurückkehren könnten.

Für eine entsprechende Sammlung im Stil der 2021 veröffentlichten „Mass Effect: Legendary Collection“ setzte sich die Anhängerschaft in der Vergangenheit immer wieder ein. Auf absehbare Zeit sollten wir laut Epler jedoch nicht mit den Remastern zu „Dragon Age“ rechnen.

Creative Director würde die Klassiker gerne zurückbringen

Eigenen Angaben zufolge hätte Epler großes Interesse daran, die ersten drei „Dragon Age“-Titel noch einmal aufzugreifen und diesen zu einem Comeback zu verhelfen. Im Vergleich mit den Arbeiten an der „Mass Effect: Legendary Collection“ würde die Entwicklung einer „Dragon Age: Remastered Collection“ technisch jedoch deutlich komplizierter ausfallen.

Bei dieser Aussage bezieht sich BioWares Creative Director vor allem auf die verwendeten Engines.

Denn während bei den ersten drei „Mass Effect“-Titeln die entwicklerfreundliche und flexible Unreal Engine zum Einsatz kam, setzte BioWare bei „Dragon Age: Origins“ aus dem Jahr 2009 und dem 2011 veröffentlichten Nachfolger „Dragon Age 2“ auf die hauseigene Eclipse Engine.

„Dragon Age: Inquisition“ (2014) hingegen basierte auf der Frostbite Engine. Die unterschiedlichen Engines würden das Vorhaben einer technisch einheitlichen Remastered Collection deutlich erschweren.

Ein wenig Resthoffnung bleibt

Auch wenn die Chancen auf eine „Dragon Age: Remastered Collection“ aktuell recht gering sind, bleibt ein kleiner Funken Resthoffnung. Epler weiter: „Ich glaube, ich bin einer von etwa 20 Leuten bei BioWare, die tatsächlich Eclipse verwendet haben. Das wird nicht so einfach wie bei Mass Effect.“

„Aber wir lieben die Originalspiele. Sagt niemals nie. Das ist es, worauf es meiner Meinung nach hinausläuft“, heißt es abschließend.

In dieser Woche sprachen die Verantwortlichen von BioWare über ihre Zukunftspläne und äußerten sich unter anderem zu möglichem DLC zum frisch veröffentlichten „Dragon Age: The Veilguard“.

Das neue Rollenspiel von BioWare ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

