Dragon Age The Veilguard: Lässt das Interesse bereits nach?

Das in der vergangenen Woche veröffentlichte “Dragon Age: The Veilguard” steht weiterhin im Fokus hitziger Kontroversen. Doch wie schlug sich das Rollenspiel in den Tagen nach dem Launch? Die Steam-Auswertungen geben einen Hinweis.

„Dragon Age: The Veilguard“ verweilt seit dem vergangenen Donnerstag auf dem Markt. Die ersten übergreifenden Charts, in denen das Rollenspiel aus dem Hause BioWare auftaucht, sollten im Laufe des Tages eintreffen. Zuvor liefert ein Blick auf die Steam-Statistiken eine Prognose.

Schon am ersten Tag verzeichnete das Spiel auf Steam über 70.000 gleichzeitige Spieler, was nur die Zugriffe auf die PC-Version widerspiegelt. Am Wochenende kam es noch einmal zu einem Zuwachs.

Bestwert wurde am Sonntag erreicht

Der neue Steam-Peak von “Dragon Age: Veilguard” liegt laut SteamDB bei 89.418 gleichzeitig aktiven Spielern. Erzielt wurde der neue Bestwert am gestrigen Abend, sodass zumindest am ersten Wochenende ein zunehmendes Interesse verzeichnet werden konnte. In den nächsten Tagen und Wochen werden die Peaks vermutlich sinken, zumal keine Download-Erweiterungen geplant sind.

Wie schlägt sich “Dragon Age: The Veilguard” verglichen mit anderen Singleplayer-Titeln des Jahres? “Dragon’s Dogma 2” etwa erreichte zum Start im März 2024 einen Höchstwert von 228.585 gleichzeitigen Steam-Spielern. Im Juli wurden knapp über drei Millionen Verkäufe gemeldet.

Auch Indie-Spiele wie “Hades 2” (Peak mit 103.567 Spielern) und “Enshrouded” (160.405), die lediglich als Early-Access-Versionen verfügbar sind, verzeichneten zum Launch höhere Peaks auf Steam, kosten aber auch deutlich weniger.

Spitzenreiter des Jahres ist mit 2.415.714 gleichzeitigen Spielern in der Launch-Phase “Black Myth: Wukong”, wobei der Mammutteil den chinesischen Spielern zugeordnet wird. Doch auch Monate nach dem Launch kommt der Titel noch auf Peaks von über 100.000 Spielern.

Im Fall von “Dragon Age: Veilguard” bleibt letztlich abzuwarten, wie viele Verkäufe am Ende zusammenkommen. Auf Steam, wo “Veilguard” von den Spielern “größtenteils positiv” bewertet wird, verweilt das RPG momentan auf Platz vier der Umsatz-Rangliste hinter “Call of Duty: Black Ops 6”, “Throne and Liberty” und “Counter-Strike 2”.

Dieselbe Platzierung wird im PlayStation-Store angezeigt. Dort vergaben Spieler im Schnitt 4,4 von fünf möglichen Sternen, was ebenfalls für überwiegend begeisterte Spieler spricht. Der Metascore hat sich basierend auf 54 Kriterien bei einem Wert von 84 eingependelt. Der User-Score von Metacritic darf getrost ignoriert werden, da ein Review-Bombing läuft.

Wie geht es mit Dragon Age: The Veilguard weiter?

Laut BioWare ist “Dragon Age: The Veilguard” inhaltlich abgeschlossen und wird keine DLCs erhalten, während sich das Entwicklerteam voll auf die Entwicklung des nächsten “Mass Effect”-Titels konzentriert.

Das heißt, die Grundversion muss die Entwicklungs- und Marketingkosten wieder einspielen. Ab welcher Verkaufszahl “Dragon Age: The Veilguard” als Erfolg gilt, ist offen. In den nächsten Geschäftsberichten von Electronic Arts wird der Titel aber sicher thematisiert.

“Dragon Age: The Veilguard” ist seit dem 31. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich und kann bei Amazon für 64,99 Euro als PS5-Disk-Version bestellt werden.

