Nach Spekulationen: Insider äußert sich zu Hoffnungen auf PlayStation Showcase oder State of Play

Der Insider Jeff Grubb kommentierte die Spekulationen um ein mögliches PlayStation-Event im Dezember. Fans hoffen auf Ankündigungen zum 30-jährigen Jubiläum - womöglich während eines PlayStation Showcase oder einer State of Play. Was ist dran?

Die Gerüchte um ein potenzielles PlayStation-Event zum 30. Jubiläum der Plattform gewinnen an Fahrt. Auslöser der jüngsten Spekulationen war unter anderem ein kurzer Moment in einem Trailer der Kampagne „Play Has No Limits“.

Im Video ist eine Tafel zu sehen, die auf den 3. Dezember verweist – exakt das Datum, an dem 1994 die erste PlayStation in Japan erschien.

Event geplant? Insider dämpft die Erwartungen

Sony hatte in den vergangenen Monaten bereits limitierte PS5-Editionen im Design der originalen PlayStation angekündigt und in den Vorverkauf gebracht, um den Anlass zu würdigen. Was liegt also näher, als das Jubiläum auch mit einer größeren Veranstaltung zu zelebrieren, beispielsweise mit einem PlayStation Showcase oder einer neuen Episode von State of Play? Euer Geld solltet ihr nicht darauf verwetten.

Der Gaming-Insider und Journalist Jeff Grubb meldete sich vor wenigen Stunden zu Wort und äußerte sich skeptisch zu den Hoffnungen auf ein PlayStation-Event im Dezember.

In einem Twitter-Beitrag und in seiner Show „Game Mess Mornings“ betonte Grubb, er habe keine Informationen über ein bevorstehendes Showcase- oder State of Play-Event für den kommenden Monat.

Seine Quellen seien sich „ziemlich sicher“, dass am 3. Dezember 2024 kein solches Event geplant sei. Er erklärte, dass Sony möglicherweise ein anderes Format oder eine alternative Aktion für diesen Tag plane.

I haven't heard about any PlayStation Showcase or State of Play in December. I talk about why you shouldn't expect one on Game Mess Mornings. Watch or listen now. — Grubb (@JeffGrubb) November 13, 2024

Hierbei ist auch zu beachten: Nur weil manche Termine „der perfekte Zeitpunkt“ für große Ankündigungen zu sein scheinen, heißt das nicht, dass Sony Interactive Entertainment ähnlicher Meinung ist. Die Erwähnung des Datums im Trailer dürfte letztlich nur ein simpler Hinweis auf das Jubiläum ansich sein.

Offene Fragen zu verschiedenen Spielen gibt es aber durchaus: Nicht viel bekannt ist zum Beispiel über Titel wie „Marvel’s Wolverine“, das derzeit bei Insomniac Games entwickelt wird. Auch Spekulationen um Remaster der ursprünglichen „God of War“-Trilogie kursieren. Und selbst “Horizon Online” kam wieder ins Gespräch:

Zurück zu den Feierlichkeiten: Die erste PlayStation wurde am 3. Dezember 1994 veröffentlicht. Sony setzte damals zunächst auf die Zusammenarbeit mit Drittanbietern und etablierte im Laufe der Zeit zahlreiche Marken, die bis heute Bestand haben.

Gefeiert wird das Jubiläum mit der „30th Anniversary Collection“, die weitgehend ausverkauft ist. Alternativ können Fans zur PS5 Pro greifen, die nach wie vor problemlos erhältlich ist.

