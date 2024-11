Splinter Cell: Der Kinofilm mit Tom Hardy ist tot – Woran scheiterte das Projekt?

Nachdem es um die Verfilmung von "Splinter Cell" in den letzten Jahren recht still wurde, kam es nun, wie es eigentlich kommen musste. Wie der verantwortliche Produzent Basil Iwanyk in einem kurzen Statement bestätigte, wurden die Arbeiten an dem Film eingestellt.

Neben diversen erfolgreichen Verfilmungen von Videospielen gab es in der Vergangenheit immer wieder Projekte, die aus unterschiedlichen Gründen scheiterten.

In dieser Kategorie können wir ab sofort auch den vor mehr als zehn Jahren angekündigten Kinofilm zu „Splinter Cell“ verstauen. Kurz nach der offiziellen Ankündigung gab Ubisoft bekannt, dass Tom Hardy in die Rolle des Protagonisten Sam Fisher schlüpfen wird. Die Regie übernahm Doug Liman („Edge of Tomorrow“).

Da die Verfilmung von „Splinter Cell“ in den letzten Jahren quasi komplett von der Bildfläche verschwand, dürfte die folgende Meldung wohl nur die wenigsten überraschen. Wie Produzent Basil Iwanyk bestätigte, wurden die Arbeiten an dem Film eingestellt.

Daran scheiterte die Verfilmung

Im Gespräch mit The Direct wies der ausführende Produzent darauf hin, dass es dem Team schlichtweg nicht gelang, den Film richtig umzusetzen. Iwanyk lobte die Arbeiten an dem „Splinter Cell“-Film trotz des Scheiterns in den höchsten Tönen und wies darauf hin, „wie großartig der Film gewesen wäre“, wenn dieser das Licht der Welt erblickt hätte.

Iwanyk blickt zurück: „Der Film wäre fantastisch geworden. Wir haben es einfach nicht hinbekommen, weder vom Drehbuch noch vom Budget. Aber er hätte großartig werden können. Wir hatten eine Million verschiedene Versionen davon. Er hätte knallhart und fantastisch werden sollen.“

„Das ist eine der Versionen, die uns entgangen sind, was wirklich traurig ist.“

Ubisoft arbeitet an einem Remake zu Splinter Cell

Während der Kinofilm zu den Abenteuern von Sam Fisher damit vom Tisch ist, befindet sich das Ende 2021 angekündigte Remake zu „Splinter Cell“ weiterhin in Arbeit. Im Oktober 2023 deuteten Stellenausschreibungen von Ubisoft darauf hin, dass die Entwicklung im letzten Herbst beschleunigt wurde.

Geht es nach dem gut vernetzten Industrie-Insider Tom Henderson, dann werden sich Fans der „Splinter Cell“-Reihe trotz allem in Geduld üben müssen. Den unbestätigten Angaben von Henderson zufolge peilt Ubisoft mit dem Remake intern nämlich eine Veröffentlichung im Jahr 2026 an.

Laut Senior Game Designer Andy Schmoll steht uns mit dem Remake zu „Splinter Cell“ eine Neuauflage ins Haus, die die klassischen Stealth-Elemente der Reihe aufgreift und die Mechaniken mit modernen Designphilosophien kombiniert. Auch der Einsatz der serientypischen Gadgets soll nicht zu kurz kommen.

„In seiner Toolbox hat er diese Tools, mit denen er in Sekundenbruchteilen auf die Situationen reagieren kann. Wenn ein Feind um die Ecke kommt, den ihr nicht rechtzeitig entdeckt habt, kann er diese geteilten Sprünge machen, hoch aufstehen und Kontakt vermeiden“, hieß es weiter.

