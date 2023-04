Splinter Cell: Vor der Ankündigung eingestellt? Unbestätigte Details zu einem Battle-Royal-Titel

Unbestätigten Berichten zufolge wurde bei Ubisoft zwischenzeitlich an einem Battle-Royal-Titel auf der Basis von "Splinter Cell" gearbeitet. Wir haben die vermeintlichen Details für euch zusammengefasst.

Wurde an einem Battle-Royal-Titel im "Splinter Cell"-Universum gearbeitet?

Vor wenigen Monaten erreichte uns die unbestätigte Meldung, dass sich die Verantwortlichen von Ubisoft dazu entschlossen haben, rund ein Dutzend Battle-Royal-Titel einzustellen. Darunter „Project Q“, dessen Schicksal im Januar besiegelt wurde.

Aktuellen Gerüchten zufolge soll sich auch ein Battle-Royal-Titel im „Splinter Cell“-Universum in Entwicklung befunden haben. Dies berichtet ein Nutzer, der Mitte 2022 angeblich an einem ausführlichen Playtest teilgenommen haben möchte.

Wie der vermeintliche Playtester ausführte, soll der Battle-Royal-Titel den Namen „Splinter Cell: Hunters“ getragen haben und wenige Wochen vor der geplanten Ankündigung beziehungsweise Enthüllung eingestellt worden sein.

Spielerisch hätte es sich bei „Splinter Cell: Hunters“ um einen Third-Person-Battle-Royale-Titel gehandelt, der mit mehreren Operatoren, anpassbaren Klassen und einer Nachkarte in Washington D.C. aufwarten sollte.

Auf der Jagd nach High-Value Targets?

Weiter führte der angebliche Playtester aus, dass sich die Spielerinnen und Spieler in „Splinter Cell: Hunters“ zu Duos zusammengeschlossen und sich auf die Suche nach sogenannten HVTs (High-Value-Target) begeben hätten. Die Aufgabe bestand darin, diese Ziele zu eliminieren, während man sich mit 28 anderen Nutzern und KI-Gegnern herumgeschlagen hätte.

Wurden die High-Value-Targets erfolgreich ausgeschaltet, hätte die nächste Aufgabe darin bestehen, Lager zu plündern und sich anschließend an einen vorgegebenen Ort zu begeben, an dem die Spielerinnen und Spieler evakuiert werden sollten. Sollten die Angaben des vermeintlichen Playtesters den Tatsache entsprechen, dann hätte „Splinter Cell: Hunters“ das Battle-Royal-Genre also durch Extraktions-Shooter-Elemente bereichert.

Back-to-Life-Funktion sollte für zusätzliche Spannung sorgen

Um sich gegen die zahlreichen anderen Vertreter des Battle-Royal-Genres behaupten zu können, sollte „Splinter Cell: Hunters“ mit verschiedenen interessanten Spielmechaniken versehen werden. Darunter einer Back-to-Life-Funktion, die es ausgeschalteten Spielerinnen und Spielern ermöglicht hätte, in der Rolle von vorgefertigten Söldnern beziehungsweise Soldaten zurückzukehren und mit der zur Verfügung stehenden Ausrüstung noch lebende Gegner zu jagen.

Durch einen erfolgreichen Kill wäre man anschließend in das Spiel zurückgekehrt. Allerdings nur, wenn auch wirklich ein Widersacher getötet wurde. Eliminierte ein Söldner hingegen seinen Partner, dann wurde er laut dem selbsternannten Playtester als Verrät gebrandmarkt – mit nicht näher konkretisierten Folgen.

Weiter heißt es, dass der Battle-Royal-Titel insgesamt sechs unterschiedliche Klassen mit individuellen Klassen bieten sollte. Durch erfolgreiche Kills war es möglich, das Level einer Klasse in einer laufenden Partie auf bis zu Level 3 zu erhöhen und auf diesem Wege bessere beziehungsweise effektivere Fähigkeiten freizuschalten.

Diverse aus der „Splinter Cell“-Reihe bekannte Waffen und Gadgets sollten ebenfalls zurückkehren. Die komplette Zusammenfassung und weitere Aussagen des vermeintlichen Playtesters findet ihr hier. Allerdings gilt zu beachten, dass die unbestätigten Details zu „Splinter Cell: Hunters“ zuerst auf 4Chan auftauchten und daher mit der entsprechenden Vorsicht genossen werden sollten.

Zumal auch eine Stellungnahme seitens Ubisoft zu den Gerüchten noch aussteht.

Quelle: Reddit

