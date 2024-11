Control: Erfolgreicher als Alan Wake 2? Verkaufszahl enthüllt

Obwohl „Control“ bereits fünf Jahre auf dem Buckel hat, erfreut es sich nach wie vor einer enormen Beliebtheit. Das zeigt sich nicht nur anhand des weiterhin stabilen Metacritic-Scores von 82. Der Mystery-Thriller verkauft sich zudem noch immer erstaunlich gut. Das geht aus dem jüngsten Geschäftsbericht von Entwickler Remedy Entertainment hervor.

Wie erfolgreich ist Control?

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass „Control“ ein großer Erfolg für das Studio ist. Bereits die anfänglichen Verkaufszahlen waren ein klarer Beweis für die Geburt eines vielversprechenden Franchise. Das Spiel kam dermaßen gut bei der Fachpresse und den Fans an, dass Remedy Entertainment schon bald grünes Licht für einen Nachfolger gab.

Des Weiteren befindet sich ein Multiplayer-Spinoff aus dem „Control“-Universum in der Entwicklung. Dank einer Partnerschaft mit Annapurna Interactive werden die Mystery-Abenteuer schon bald auch den Weg ins Fernsehern oder sogar ins Kino finden. Da spielt der anhaltend große Erfolg des ersten Spiels allen Beteiligten in die Karten.

Wie Remedy Entertainment offiziell verkündet hat, konnte „Control“ erst kürzlich einen weiteren Meilenstein erreichen. Von dem Mystery-Spiel wurden mittlerweile weltweit mehr als 4,5 Millionen Exemplare verkauft – plattformübergreifend versteht sich. Damit ist es erfolgreicher als „Alan Wake 2“ mit seinen 1,8 Millionen abgesetzten Einheiten. Der Vergleich hinkt allerdings: Letzteres kam erst 2023 auf den Markt und ist somit deutlich jünger.

So geht es mit Control weiter

Vor fast genau zwei Jahren hatte Remedy angekündigt, mit den Arbeiten an „Control 2“ begonnen zu haben. Bisherigen Informationen zufolge hat die Entwicklung des düster inszenierten Third-Person-Shooters ein Budget in Höhe von 50 Millionen Dollar. Allzu viel ist über das Spiel bisher nicht bekannt. Technisch basiert es auf der Northlight Engine, die auch schon bei Titeln wie „Quantum Break“ und „Alan Wake“ zum Einsatz kam.

Auch eine Genre-Änderung gibt es:

Ansonsten gibt es aktuell lediglich einige Hinweise, denen zufolge die Story möglicherweise in New York angesiedelt sein könnte. Auch einen konkreten Release-Termin gibt es bisher nicht. Die Fans müssen sich daher wohl oder übel noch einige Jahre gedulden, bevor sie auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S wieder ein in mystisches Abenteuer werden ziehen können.

